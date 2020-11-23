【購物優惠】雪葩連鎖店Gelato-Go消費即贈飲咖啡　購意式雪糕第二杯享半價優惠

▲ Gelato-Go Hong Kong開業一年推出兩大優惠。（食店提供）

位於尖沙咀的美國人氣意式雪糕及雪葩連鎖店Gelato-Go開業已逾一年，現推出2款堂食優惠：凡於下午3時前惠顧任何產品，將可獲贈免費Caffè Moreno意式咖啡一杯；凡惠顧任何口味Gelato意式雪糕，第二杯半價優惠。另外，還有3款期間限定日本水果雪芭登場。

Gelato-Go品牌於美國加州、佛羅里達州等都有分店，受不少海外明人及荷里活影星熱棒，專門售賣多款口味的新鮮意式雪糕及雪葩，現有超過20多款口味，並會因應季節不定期轉換口味。新推出3款期間限定口味：

王林蘋果雪芭 (30/11 - 13/12 期間限定)

▲ 王林蘋果雪芭 （食店提供）

以當造的日本王林蘋果製作雪芭，王林蘋果其名有「蘋果界國王」之意，為青森蘋果晚生品種，收成期為11月上中旬，以酸味較弱，甜味較強及獨特的芳香見稱。

愛媛蜜柑雪芭 (14/12 - 27/12 期間限定)

▲ 愛媛蜜柑雪芭（食店提供）

以大量當造的日本柑橘王國之稱的愛媛縣蜜柑製作雪芭，愛媛縣出產的蜜柑果肉纖維細嫩、無籽又甘甜順口，每一粒小小蜜柑蘊含濃郁果汁。

靜岡蜜瓜雪芭 (28/12 - 11/1 期間限定)

▲ 靜岡蜜瓜雪芭（食店提供）

以靜岡溫室蜜瓜製作雪芭，靜岡蜜瓜採用一樹一瓜的栽種方法，令所有養分及水分集中在一個蜜瓜上，因此其蜜瓜香甜濃郁，口感細緻順滑，一般甜度可達16度或以上，更是日本皇室御品之一。

同時位於尖沙咀彌敦道176號地舖的Gelato-Go Hong Kong 為慶祝開業1週年，推出2款堂食優惠：

優惠一：凡於下午3時前惠顧任何產品，將可獲贈免費Caffè Moreno意式咖啡一杯

優惠二：凡惠顧任何口味Gelato 意式雪糕，第二杯半價優惠

條款及細則：

1. 優惠期由即日起至2021年1月11日

2. 優惠只限堂食不設外賣

3. 優惠不可與其他優惠同時使用

4. 免費Caffè Moreno意式咖啡優惠需要下午3時前完成下單方可使用是次優惠

5. 第二杯半價優惠以價錢最低者作計算

6. 如有任何爭議，Gelato-go 保留最終決定權