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【開心速遞】《愛回家》「蔡玉皎」烏龍破壞三太奸計　王子涵霸氣回應網民抨撃【有片】

娛樂 16:04 2020/11/23

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

導演王晶愛女王子涵（Dada）加盟《愛‧回家之開心速遞》，飾演劇中送水輝新請的女秘書蔡玉皎，在前晚（11月21日）《愛‧回家之開心速遞》初登場。

蔡玉皎此傻大姐於昨晚的《愛‧回家之開心速遞》繼續現身，更因為她「蠢蠢地」，一時擺烏龍令三太白天娥（樊亦敏飾）作弄大小姐（林淑敏飾）、送水輝（許家傑飾）的奸計未能得逞。

【開心速遞】王子涵初入《愛回家》做許家傑秘書 王晶愛女英大學畢業不想靠父蔭【有片】

大方派福利。（取自王子涵IG）

網民對王子涵有讚有彈

王子涵在《愛‧回家之開心速遞》連續演出兩集，對於她的表現，有觀眾覺得Dada做傻大姐十分搞笑，表現也討好。

不過，亦有觀眾似乎不太接受她，並在王子涵的IG留言寫負評。

Dada卻十分高EQ，不失幽默地逐一回應網民留言。比如有留言稱：「可唔可以講野細聲少少或者唔好咁大聲嗌出聲 聽得好辛苦🙈」王子涵回應稱：「你校細聲啲個電視咪得囉」

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另有網民稱：「整污糟愛回家」然後有一個網民留言表示和應。王子涵沒有選擇忍氣吞聲，霸氣反撃：「你兩位又何嘗唔係整污糟我個IG呢😉」

再又有一個網民留言稱：「唔睇愛回家都唔知佢係邊個」王子涵回答：「介紹個Apps俾你用！google search👍🏻你好我叫王子涵🤗」

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王子涵英國留學回港

現年30歲的王子涵（Dada）畢業於著名的倫敦藝術大學的化妝及髮型形象設計系，2007年返港加入電影圈，曾在父親王晶電影《七擒七縱七色狼》演出，雖然並非女主角，總算開始了演藝事業第一步。

王子涵後來亦演出王晶出品電影《甜心粉絲王》、《黑勢力》，也參演劇集《火線下的江湖大佬》、《賭城群英會》、《荷里活有個大老千》等，雖然主要是父親投資的作品，不過Dada曾在訪問坦言，不希望靠父蔭，而以個人實力創出成績。另外，她主持節目《姊妹淘》。

撰文 : TOPick柴犬出動

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