李小龍特別郵票將發行　紀念套摺以場記板為設計【附訂購詳情】

▲ （香港郵政圖片）

香港有不少著名影星即使離世，其影響仍然久遠，就如一代動作影星李小龍本周五將迎來誕辰80周年，香港郵政便決定於同日發行以「李小龍——武藝傳承」為題的特別郵票及相關集郵品。

是次發行一套6枚郵票及2款郵票小型張，特地以他4部矚目的電影——《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》和《死亡遊戲》，以及其哲學思想與家傳戶曉的「截拳道」作設計靈感。

當中10元及20元郵票小型張更從不同角度切入，呈現出這位功夫巨星的不同面貌，讓外界對其為人以至人生有多一分的認識。

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是次發行的紀念套摺外盒造型取材自電影場記板，懷舊感十足。當中包含了一本郵票冊、一套6張明信片和1本筆記簿。

郵票冊封面以燙金印上郵票主題，另有帶磨砂效果的李小龍剪影及其親筆簽名，並配上燙金書邊。冊內附有以連票方式展示的一套六枚郵票、10元及20元郵票小型張，並收錄了李小龍的哲學名言，當中的英文字款更取材自其手稿。

復古風格的筆記簿封面同樣印有李小龍的簽名及其「截拳道」的理念。中間特設拉頁，結集了多張李小龍的生活照及作息表。



而小版張可讓一眾功夫迷飽覽多幕其主演電影的精彩場景。小版張設計成舊式戲院戲票，具本地特色之餘，亦配合李小龍影視巨星的地位。小版張上印有特別印章，其中的「龍」字更取自其親筆簽名樣式。小版張上的戲票號碼及座位號碼別出心裁地標示李小龍的出生年份和日期。



各郵政局將由11月27日起發售這套特別郵票及相關郵品。有關這套特別郵票及相關郵品的詳情，可到郵票策劃及拓展處網頁或香港郵政流動應用程式查閱。

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記者：陳梓蔚