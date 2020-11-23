【抽血意外】17歲少女捐血遭插錯動脈　引發慢性罕見病致右手傷殘

▲ 俄羅斯一名少女17歲時捐血遭插錯動脈，引發慢性罕見病導致右手傷殘。

加拿大一名女子4年前捐血發生意外，抽血員誤將針頭插入女子動脈，導致她的手臂劇痛並有瘀傷，經歷多場手術始終無法復原，最終診斷罹患一種慢性疼痛症，右手臂喪失活動能力，有感未來前途被褫奪。

加拿大安大略省女子Gabriella Ekman近日接受「加拿大電視公司新聞網」訪問，談及自己在4年前，剛滿17歲時，參加了加拿大血液服務局（Canadian Blood Services）的捐血活動，進行人生中第一次捐血。

當時抽血員把針頭插入她的手臂，令她即時叫了一聲「哎呀」（whoops）。期間她聽到有其他職員談及，抽血員疑插錯針頭，抽血位置並非靜脈，而是抽取了動脈血液。

大約10至15分鐘後，她開始感到不妥，其後被送往醫院檢查，但醫生亦未有發現異常，於是她便回家。之後數周，她陸續出現手臂收縮、無法伸直，手腕及肩膊浮現瘀傷，再度入院被判斷為性命受威脅，需緊急搶救。

醫生其後證實，她的動脈出血，即時為她做手術，止血、清除血栓及修復受損動脈孔。而即使她被救回，但仍感到難以形容的疼痛，曾接受過多場手術及物理治療，仍不能恢復手臂活動力。

罹患罕見慢性疼痛

最終她被診斷出罕見慢性疼痛「複雜性疼痛症候群」（complex regional pain syndrome，CRPS），持續有手臂灼熱、腫脹、痙攣及過敏症。而她的手臂處於一直收縮，需穿戴護具支撐手臂。

自患病後，她一直無法自理生活，要選擇一間鄰近住所的大學，依靠媽媽開車接送，及為她準備三餐，學業成績亦大不如前，其後更患上抑鬱症，令她感覺人生盡毀：

感覺飲毀了我的人生，奪走我的未來……每當我照鏡都會想起自己受了多少苦，只為助人延續生命，自己的未來卻被奪走。

過去4年，她一直向涉事機構索償。但她強調，分享自身經歷不是要勸阻他人捐血，而是希望大家意識到潛在風險，促請相關機構注意流程安全。

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責任編輯︰羅嘉欣