【踩過界II】孫慧雪患子宮肌瘤冒命產子　自揭懷孕前後曾暴肥60磅

▲ 孫慧雪澄清未有未婚懷孕。

近日有份演出《踩過界II》的孫慧雪，早前接受倪詩蓓及葉文輝（啤梨）主持的電台訪問，阿雪由初入行談起，至成為人妻及媽媽的心情，也講到自己懷孕時患有「子宮肌腺瘤」。

孫慧雪是參加TVB藝員訓練班入行，初出道的她因被前輩們評論為「一舊飯」，所以成為了綜藝節目《美女廚房》入面，「粥粉麵飯」中擔任「飯」的角色，阿雪在節目中稱對此事並沒有放在心上，反而更加努力，不斷上進。

已成人妻的阿雪曾說：「我結咗婚之後好想生小朋友。」因此當日結婚被一眾網民誤會未婚懷孕，阿雪解釋︰「我覺得有必要澄清，不希望將來小朋友長大，會帶來負面嘅影響。」

▲ 有份演出《踩過界II》

她指懷孕過程比起其他女性更為困難，因為患有「子宮肌腺瘤」。為了可以生育下一代，她嘗試用不同的方法，如「停經針」，控制肌瘤大小，在適當時候終於懷孕。

阿雪憶述︰「小時候在破碎家庭中成長，所以夢想希望可以拖著小朋友，一家好溫暖過日子。」

她懷孕前及懷孕期間體重相差60磅，產後曾被監製勸告：「生完唔一定要做師奶。」所以她在短短1個月內，減了20磅，為拍攝劇集作準備，將來她希望小孩子長大成人後，她有機會體驗流浪生活。

▲ 孫慧雪接受新城電台訪問。

孫慧雪在事業上珍惜每一個演出機會，即使在鏡頭前只是一位「路人」，阿雪說︰「其實初入行時想我做諧星，但原來不是想像容易。我都想憑我這個沒甚殺傷力樣子，試做奸角。」

她曾參與微電影《雞蛋仔》，獲得最佳女主角，而該部微電影亦於2016年獲提名《金花獎國際電影節》，故她對不同角色的演繹及機會仍然抱有期望。