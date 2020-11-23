【泌尿道感染】4個月大嬰兒發燒醫生建議留院　父母不聽勸：開退燒藥就好

▲ 醫生建議住院治療，父母卻不聽勸，結果孩子半夜發燒又再看急症。

父母帶年幼孩子看醫生，本應聽醫生的專業意見，但部分家長往往憑自己意願而不聽勸告。有台灣兒科醫生表示，早前有一名4個月大嬰兒發燒，被父母帶到醫院求診，醫生診斷為泌尿道感染，需要留院治療，但父母卻以孩子已退燒為由拒絕住院，結果半夜孩子再次發燒，需要到醫院看急症。

台灣兒科醫生賴俊維早前在facebook專頁「賴俊維醫師 - 赤子之心臨床隨筆」發文，他提及近日有一對父母帶著4個月大的孩子到醫院看診，因為凌晨時發過燒，吃了退燒藥。不過，孩子除了發燒就沒有其他特別徵狀，於是醫生就為孩子驗尿。

父母拒絕住院建議

由於做尿液檢測需要等較長時間，媽媽先帶孩子回家休息，當初步檢驗結果出來後，醫生請爸爸看報告，證實為泌尿道感染，建議住院治療至少3日。

我的女兒也得過這個病，她因為口服抗生素無效，後來又發燒，一共住了10天，先住院打針用靜脈注射抗生素治療是最好的。

醫生再解釋，她的女兒因有抗藥性的菌株，而且細菌沒殺乾淨前都還會發燒，因此必須要徹底治療，否則等於白治。病童的爸爸表示，需要致電太太討論一下。不久後，爸爸表示，太太也是醫生，而孩子在家已沒有發燒，就毋須住院了。醫生感到無奈，

你沒治療，半夜還是會發燒，還是我先開口服抗生素？

然而，爸爸連抗生素也拒絕，只要求醫生開退燒藥。醫生無法說服他，只能在病歷寫明父母不願意住院。結果，半夜孩子又發高燒，到醫院看急症。

既然不願意聽我的話，又何必來看門診呢？當醫生說「我覺得應該要住院」，代表真的需要住院！

泌尿道感染常見症狀

賴醫生早年撰寫過一篇有關嬰兒泌尿道感染的文章，他指出，泌尿道感染症就是泌尿系統被細菌感染導致發炎，最嚴重會造成腎臟發炎及腎膿瘍。如果不及時治療，反覆的泌尿道感染會使腎臟纖維化及萎縮，最後導致高血壓和腎衰竭而可能終生洗腎。

根據統計，約有7%的女孩及2%的男孩在六歲以前曾有過至少一次的泌尿道感染。

嬰兒的泌尿道感染與兒童泌尿道感染不同，嬰兒的常見症狀是發燒、食慾下降、精神不佳、哭鬧不安，甚至嘔吐、黃疸等。另外由於細菌感染的緣故，造成膿尿，父母常常可以在嬰兒的尿片上發現有像膿一樣的分泌物，以及聞到特別重的臭味。

兒童泌尿道感染可能會有解尿疼痛、頻尿、尿急、灼熱感、夜尿、血尿、下腹痛、尿失禁等症狀，而這些症狀在嬰兒身上通常是觀察不到的。

感染原因

嬰兒泌尿道感染最常見的細菌就是大腸桿菌，而其次是克雷伯氏菌和變形桿菌。這三種細菌都屬於腸桿菌，可能存在於人體的腸道裡。當它們和嬰兒的大便一起被包在尿片裡面太久，就有一定機率會逆行性的沿著會陰、尿道口往上感染尿道、膀胱、輸尿管、腎盂與腎臟。

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責任編輯：王明芳