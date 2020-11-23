【新冠肺炎】8宗本地個案源頭不明　包括4家庭主婦、有患者曾訪多個地盤

▲ 本地個案中，55宗為有源頭個案，8宗屬不明源頭感染。（陳國峰攝）

本港疫情進入第四波疫情，今（23日）新增73宗確診個案，10宗輸入個案，63宗為本地個案，其中有36宗從社區檢測中心找到；本地個案中，55宗為有源頭個案，8宗屬不明源頭感染。

不明源頭感染個案詳情如下：

第5631宗：35歲男，無病徵，住旺角遠東大廈，無業

第5637宗：61歲女，11月20日發病，住黃大仙，為家庭主婦，曾與朋友聚餐，但無參與大型活動

第5645宗：63歲男，11月21日發病，住馬鞍山，從事室外工作，間中會到不同地盤巡視，如西九龍、大角咀等

第5658宗：64歲女，11月19日發病，住荃灣青龍頭，為家庭主婦

第5663宗：69歲女，11月20日發病，住何文田，家庭主婦，平時會到街市

第5664宗：83歲女，無病徵，住北角，為家庭主婦

第5678宗：41歲男，無病徵，住旺角，無業，其一名密切接觸者於德望學校中學部上學，該校需停課1至2天

第5691宗：53歲女，住堅尼地城，於葵涌新都會工作

有鑑近日疫情嚴峻，衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：鄧凱文