  • 23°C
香港時間 : 20201123日 (週一) 17:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】8宗本地個案源頭不明　包括4家庭主婦、有患者曾訪多個地盤

社會 16:50 2020/11/23

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

本地個案中，55宗為有源頭個案，8宗屬不明源頭感染。（陳國峰攝）

本港疫情進入第四波疫情，今（23日）新增73宗確診個案，10宗輸入個案，63宗為本地個案，其中有36宗從社區檢測中心找到；本地個案中，55宗為有源頭個案，8宗屬不明源頭感染。

不明源頭感染個案詳情如下：

  • 第5631宗：35歲男，無病徵，住旺角遠東大廈，無業
  • 第5637宗：61歲女，11月20日發病，住黃大仙，為家庭主婦，曾與朋友聚餐，但無參與大型活動
  • 第5645宗：63歲男，11月21日發病，住馬鞍山，從事室外工作，間中會到不同地盤巡視，如西九龍、大角咀等
  • 第5658宗：64歲女，11月19日發病，住荃灣青龍頭，為家庭主婦
  • 第5663宗：69歲女，11月20日發病，住何文田，家庭主婦，平時會到街市
  • 第5664宗：83歲女，無病徵，住北角，為家庭主婦
  • 第5678宗：41歲男，無病徵，住旺角，無業，其一名密切接觸者於德望學校中學部上學，該校需停課1至2天
  • 第5691宗：53歲女，住堅尼地城，於葵涌新都會工作

有鑑近日疫情嚴峻，衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：鄧凱文

經濟 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 肺炎 疫情

最高瀏覽

【張敬軒演唱會】開騷在即工人姐姐製極品早餐 軒仔哭笑不得：似食供品
16:06 2020/11/22
【張敬軒演唱會】開騷在即工人姐姐製極品早餐 軒仔哭笑不得：似食供品
【開心速遞】王子涵初入《愛回家》做許家傑秘書 王晶愛女英大學畢業不想靠父蔭【有片】
10:53 2020/11/22
【開心速遞】王子涵初入《愛回家》做許家傑秘書 王晶愛女英大學畢業不想靠父蔭【有片】
【真情剖白】許廷鏗視牙醫工作為心靈調劑　Alfred曾因母親一句話覺不被體諒
16:48 2020/11/19
【真情剖白】許廷鏗視牙醫工作為心靈調劑　Alfred曾因母親一句話覺不被體諒