【網上陷阱】不法之徒假冒青少年網上交友　私隱專員教6招慎防

▲ 私隱專員呼籲青少年上網時提高警覺 提防被騙徒騙取個人資料。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，不少青少年有更多時間上網學習及交友。香港個人資料私隱專員（私隱專員）鍾麗玲表示，留意到有不法之徒佈局假冒為青少年在網上交友，令青少年放下戒心，繼而誘騙他們交出個人資料，甚至私密照片，藉以進行詐騙或勒索等非法行為。

鍾麗玲表示，私隱公署留意到，最近有團體進行一項有關網上色情陷阱的調查，結果顯示有近9成受訪家長讓子女獨自上網；超過8成受訪家長擔心子女墮入網上色情陷阱。而警方於今年1月至9月錄得616宗網上裸聊勒索案，較去年同期升幅超過3倍，更已超逾2019年全年總數171，案年中4成事主為學生。

鍾麗玲呼籲：

青少年在使用互聯網、網上社交平台及即時通訊軟件時要提高警覺，切勿隨意透露任何個人資料或照片，甚或家人的個人資料及照片，以免被騙。

她同時建議家長及老師可多了解青少年使用互聯網的情況及潛在風險，並教導他們提高警覺：

網上交友時要小心，切勿輕信初相識的網友，時刻採取審慎態度，切勿隨便透露個人資料及發送私密照片；

不需要使用網上學習工具時，謹記關閉鏡頭和麥克風的功能；

提防虛假網站及不實資訊，以免被騙取個人資料；

遇到有可疑的網站或電子郵件時，切勿按下網站連結及下載文件或應用程式，並即時向家長或老師求助；

如懷疑有騙徒利用裸聊行騙，應立即報警求助；

若發覺個人資料及相片在互聯網上被不當披露，可聯絡相關的社交平台，要求移除有關個人資料及相片；亦可聯絡私隱公署（電話 28272827或電郵 communications@pcpd.org.hk）求助。

鍾麗玲9月接任個人資料私隱專員（私隱專員），她首度接受傳媒訪問，在TOPick專訪中認為，個人資料被「武器化」，過去一年多的「起底」情況令人痛心，籲公眾勿害人害己因一時之氣犯案。有關報導詳情即看：【下一頁】

鍾麗玲在專訪中亦提及，身份證號碼易遭他人作不法用途，提醒企業如非必要勿索取，詳細即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩