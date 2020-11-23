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【新冠肺炎】今日新增73宗確診　63宗本地感染8宗源頭不明個案

社會 16:37 2020/11/23

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

今日新增73宗確診。

本港疫情似有反彈之勢，進入第四波疫情，衞生防護中心公布今日（23日）新增73宗確診個案，包括10宗輸入個案及63宗本地感染，其中8宗為源頭不明個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午交代有關情況。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，「跳舞群組」今日新增50宗個案，至今累計132人確診，成為本港至今最大感染群組。詳情即看：【下一頁】

今日新增逾70宗初步確診，張竹君稱跳舞群組影響層面非常廣。詳情即看：【下一頁】

至於8宗本地個案源頭不明，當中包括4家庭主婦、有患者曾訪多個地盤。詳情即看：【下一頁】

鑑於疫情漸趨嚴重，醫管局將於星期三重啟亞洲國際博覽館的社區治療設施接收病人。詳情即看：【下一頁】

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本地新冠肺炎確診短短幾日內達到高雙位數，而且源頭不明個案分布不同地區，反映社區有不少隱形傳播鏈，建議港府的防疫措施要「加辣」，否則確診個案很快會到三位數。詳情即看：【下一頁】

鑑於荃灣、西貢及大埔區近日有多名居民確診，為盡早發現社區中的患者並中斷社區傳播鏈，港府今日起安排檢測承辦商前往荃灣、西貢及大埔，透過流動採樣亭及樣本瓶派發點提供免費的檢測服務。詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：郭詩詩

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