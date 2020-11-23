【新冠肺炎】今日新增逾70宗初步確診　張竹君稱跳舞群組影響層面非常廣

▲ 今日新增逾70宗初步確診。

本港新冠肺炎疫情反彈，今日（23日）新增73宗確診個案，包括10宗輸入個案及63宗本地個案，其中8宗為不明源頭本地感染。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午公布最新疫情。

張竹君指出「跳舞群組」今日新增50個案，至今累計132人確診；另外，今日有逾70多宗初步確診。

她指出，現時觀察到跳舞群組曾造訪的場所廣泛，所以牽涉的人和層面都非常廣，呼籲公眾如曾參與多人派對和生日會，應盡快進行檢測，並減少群聚。

被問及政府會否再度收緊防疫措施，張竹君指政府正緊切注視一齊有可能的收緊措施，站於公共衞生角度，當然越收緊越好，但亦要考慮多方面因素。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，「跳舞群組」今日新增50宗個案，至今累計132人確診，成為本港至今最大感染群組。詳情即看：【下一頁】

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本地新冠肺炎確診短短幾日內達到高雙位數，而且源頭不明個案分布不同地區，反映社區有不少隱形傳播鏈，建議港府的防疫措施要「加辣」，否則確診個案很快會到三位數。詳情即看：【下一頁】

鑑於荃灣、西貢及大埔區近日有多名居民確診，為盡早發現社區中的患者並中斷社區傳播鏈，港府今日起安排檢測承辦商前往荃灣、西貢及大埔，透過流動採樣亭及樣本瓶派發點提供免費的檢測服務。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：陳梓蔚