【新冠肺炎】本周三重啟亞博館社區治療設施1號及2號展館　接受病人

▲ 本周三重啟亞博館社區治療設施1號及2號展館接受病人。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反彈，今日（23日）新增73宗確診個案，包括10宗輸入個案及63宗本地個案，其中8宗為不明源頭本地感染。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午公布最新疫情。

庾慧玲指，鑑於疫情漸趨嚴重，為配合政府抗疫策略，醫管局將於星期三重啟亞洲國際博覽館的社區治療設施接收病人。按照目前疫情的趨勢，當局估計在短期內會有大量確診病人，需要入院接受治療。

她指，社區治療設施的重新開啟後，會將病情比較穩定年紀較輕，以及有自理能力的病人，可送往亞博館接受治療，以減輕醫院的隔離病床的壓力，亦可以集中資源照顧病情較嚴重的病人。

另外，亞博館亦會接受初步確診的病人，病人可在該處接受測試結果，如果證實確診後亦會按病人的情況，分流到不同醫院，或者會留在社區治療設施接受治療。

當局在接收衞生防護中心通知後，醫院管理局的重大事故控制中心會協調各個醫院，以及社區治療設施，盡快幫助病人接受治療，而現階段將會啟用亞博館的1號及2號展館，另會密切留意疫情發展，在有需要的時候會使用8號至11號展館。

此外，截至今早9時為止，醫管局共呈報90宗懷疑個案；在過去24小時，再多8名確診病人康復出院，至今共5261人康復出院。現時有224名確診者在19間醫院留醫，其中8人危殆、2人嚴重，其餘214名病人情況穩定。公立醫院正使用1085張負壓病床及554間負壓病房，其使用量分別是64.9%和70.9%。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本地新冠肺炎確診短短幾日內達到高雙位數，而且源頭不明個案分布不同地區，反映社區有不少隱形傳播鏈，建議港府的防疫措施要「加辣」，否則確診個案很快會到三位數。詳情即看：【下一頁】

鑑於荃灣、西貢及大埔區近日有多名居民確診，為盡早發現社區中的患者並中斷社區傳播鏈，港府今日起安排檢測承辦商前往荃灣、西貢及大埔，透過流動採樣亭及樣本瓶派發點提供免費的檢測服務。詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩