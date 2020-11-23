【第四波疫情】跳舞群組再增50人確診累計132人染疫　成本港至今最大感染群組

▲ 14個跳舞場所包括灣仔Starlight Dance Club。（資料圖片）

本港疫情似有反彈之勢，進入第四波疫情，衞生防護中心公布今日（23日）新增73宗確診個案，10宗輸入個案，63宗本地感染，其中8宗為源頭不明個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，「跳舞群組」今日新增50宗個案，至今累計132人確診，成為本港至今最大感染群組。

張竹君指出，有關群組牽涉多7個跳舞場所，食衞局局長稍後會將有關地點加入第599J章，要求在11月1日之後曾到訪上述地方人士接受強制檢測，有關名單包括：

美孚君好宴會廳

沙田新光宴會廳

香港仔勁爆娛樂製作公司

尖沙咀世界舞蹈家演藝總會

尖沙咀北京道誠信大廈星河音樂室

長沙灣通利大廈Victor Yen Studio

九龍灣啟業道星輝宴會廳

她又提到群組今日新增的確診者，包括一名沙田新光宴會廳工作人員（個案編號：5642）；旺角金儷星鳳凰于飛懷舊歌舞（金麗會）工作人員（個案編號：5675）；真光中學課外活動導師（個案編號：5680），與他一起參與活動的學生要接受檢測和停；仁安醫院工作人士（個案編號：5672），該醫院檢測後亦找到一宗初步陽性個案。

張竹君表示，涉事群組到訪過21個跳舞場所，涉及不同地方，有些是學跳舞，有些涉及吃飯跳舞的場合，所以牽涉的人士和層面都非常廣泛，呼籲市民如曾參與多人派對和生日會，應盡快進行檢測。她又指，該群組很多人在潛伏期和傳染期間打麻雀。

政府昨日（22日）首次引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月1日至11月21日曾到過14間指明跳舞場所的人士，須於11月24日或之前接受新冠病毒病核酸檢測。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙