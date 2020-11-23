【親子好去處】機場航天城「11 SKIES」將設全港最大室內娛樂區　引入兒童體驗樂園室內外小型賽車場

▲ 大中華區首個KidZania兒童體驗樂園將落戶「11 SKIES」。（新世界提供）

香港國際機埸航天城將設有全港最大的室內娛樂區。新世界發展早前宣佈，旗下位於香港國際機場航天城項目，正式命名為「11 SKIES」，並集合零售、飲食、娛樂及商業，總樓面面積達380萬平方呎，為大小朋友提供假日好去處。

▲ 「11 SKIES」總樓面面積達380萬平方呎，設有三幢甲級寫字樓，並會提供豐富且 獨一無二的零售、餐飲及娛樂體驗。（新世界提供）

「11 SKIES」將擁有全港最大型的室內娛樂空間，多項設施總佔地達57萬平方呎，以學習、探索、歷奇為主題，並會注入大量科技元素，提供一連串VR及AR互動遊樂設施，如飛行影院、大型多媒體表演等，一家大小可享受豐富的娛樂體驗。

航天城更引入KidZania兒童體驗樂園，讓小朋友透過角色扮演，從遊戲和體驗中，了解各行各業，增加小朋友的學習能力及好奇心。樂園預計在2023年開業。

▲ 「11 SKIES」將會提供全球最長的室內外小型賽車場SkyTrack。（新世界提供）

此外，「11 SKIES」將引入全球最長室內外多層小型賽車跑道SkyTrack，軌道將穿梭建築物。屆時大小車迷都可以用全電動跑車配以先進AR互動科技，在軌道上奔馳，感受其速度和快感。

「11 SKIES」亦將提供全港最全面的金融及醫養中心，設有三幢甲級寫字樓，總樓面面積達57萬平方呎，預計2022年入伙。三座寫字樓定位各有不同，主力為金融及財富管理、健康醫養等。

▲ 「11 SKIES」設有三幢甲級寫字樓，總樓面面積達57萬平方呎。（新世界提供）

航天城項目落成之後，會與香港國際機場擴建後的二號客運大樓無縫連接，交通便捷，四通八達，為香港市民及海外人士提供娛樂及消費的好去處。「11 SKIES」預計於2022年至2025年期間分階段落成。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：胡嘉儀