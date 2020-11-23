房委會轄下停車場2021年凍租　連續兩年不加租

▲ 房委會公布2021年轄下停車場收費不變。（資料圖片）

房委會商業樓宇小組今日（23日）開會，通過明年元旦至12月31日的一年期間，維持房委會轄下停車場現行收費不變。

房委會進行的市場研究顯示，今年大部分同類停車場的月租和時租收費，均維持在2019年水平，而房委會各類泊車位的現行收費亦大致屬各同類停車場的市場收費水平範圍之內。小組也通過，各類泊車位的現行月租和時租收費（包括私家車「日泊」和「24小時泊」）維持不變1年。



房委會轄下停車場的收費每年檢討一次，獲通過的收費於翌年1月1日起生效。去年因應困難的經濟環境，房委會曾把停車場收費維持不變一年，今年再次維持不變，即2021年的收費將會維持在2019年水平。



第一層級私家車固定有蓋泊車位的月租收費為1,640元至2,890元；露天泊車位為1,350元至2,390元。輕型貨車泊車位方面，有蓋泊車位月租維持在3,140元；露天泊車位2,420元。大型巴士有蓋泊車位月租4,050元；露天泊車位3,020元。電單車有蓋泊車位每月560元；露天泊車位每月430元。



房委會轄下停車場私家車泊車位的月租收費，按照停車場租用率分為三個層級，提供不同的折扣。房委會根據2020年8月至10月所錄得的租用率，釐定各停車場2021年收費所屬的層級，部分停車場的私家車泊車位月租收費折扣優惠或會因此而有所調整。如果年內租用率連續3個月下降至較低層級，收費折扣會相應作出調整。



而今年5月，小組曾通過向停車場商用車輛月租戶，於今年4月1日至9月30日期間提供75%租金寬減，以配合政府疫情下的支援措施。今年9月，該項租金寬減獲延長至明年3月31日。



房委會發言人稱，房委會一直為購買大量泊車代用券的商戶提供優惠。凡購買50張或其倍數的泊車代用券，可獲八折優惠。為鼓勵顧客光顧房委會零售設施，小組今日通過採取更靈活安排，由明年起，房委會商戶凡每次購買不少於50張泊車代用券，即無須為50的倍數，均可獲八折優惠。

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責任編輯：吳卓峰