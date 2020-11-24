【名牌開倉】名牌限定店勁減開倉尋寶　Hermes、CHANEL、Fendi手袋3折發售【內附地址】

▲ GoodsBuy Shop，於今個星期五又再開鑼，各款名牌貨品低至3折起。

市道不景，但又想以靚示人，購物當然要精打細算。一年一度由時裝buyer和公關聯手開設為期一星期左右的GoodsBuy Shop，於今個星期五又再開鑼，貨品低至3折起。有全新產品，亦有二手時裝，絕對值得大家襯低吸納。

▲ 全新Hermes羊毛圍巾，原價$8,300，現在3千，手快有、手慢冇。（$3,000/由品牌提供）

正所謂香港地甚麼名牌都有得買，但為何怎樣都比不上東京，何解？一來日本時裝市場成熟，買手們不須偏重任何一個外來市場而影響入貨口味，二來當地人都愛衣如命，不再穿的、保持得宜的名牌服裝，大家就拿去位於星羅棋布的二手店出售，好等不穿的服裝有另一位有心人善待。

香港不是沒有二手店，樓上店有不少，但貨品就是太過大路，不成氣候。以前還有服裝供應的米蘭站是不錯的，當時不少時尚人士都希望米蘭站會成了本地的Ragtag（日本專營售二手衫的連鎖店），可惜的是及後米蘭站只售Hermes和CHANEL等手袋，間接推自己去一個不歸路。

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所以6年前，就有幾位好友，不約而同做著有關時裝行業的崗位，忽萌奇想以Ragtag為概念，將大家不再穿的服裝集合起來來一次清倉行動？

時至今日，Goods Buy Shop已經來到第6年，和往年一樣，全新貨品和二手貨品各佔一半，男女裝同時供應。女裝手袋更是每年的重頭戲，除了少不了一些大品牌如CHANEL、Hermes、Louis Vuitton、Prada和Gucci等。

一些在本港二手店認為是冷門、幾乎不見的品牌如Yohji Yamamoto、Comme des Garcons、Chloe亦有大量提供，當然亦少不了OL們至愛的Tory Burch、Kate Spade和Coach，一於照顧每一位愛美的男女。

Goods Buy Shop

日期：27/11- 6/12

時間：11：30am - 8：30pm

地址：上環干諾道西18-19號祐華大廈10樓C室（近西港城、上環地鐵站C出口）

查詢：6082 5584

備註：只收現金、轉數快、Payme

instagram：goodsbuy2

記者：何偉雄