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【親子好去處】將軍澳中心加設「Frozen冬日冰雪王國」免費玩　多個互動打卡位及親子工作坊

親子好去處 18:56 2020/11/23

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

粉絲可在「Olaf魔雪夢幻小屋」外跟Anna拍照留念。（圖片來源：將軍澳中心）

喜歡《魔雪奇緣》的家長和小朋友注意！將軍澳中心繼《Frozen夢幻特展》之外，地下中庭亦於11月20日起舉辦「迪士尼《魔雪奇緣》冬日冰雪王國」，免費入場。展覽設多個互動打卡位，亦有各式各樣工作坊及活動讓小朋友參加，粉絲們萬勿錯過！

迪士尼《魔雪奇緣》冬日冰雪王國」即日起登陸將軍澳中心，粉絲們萬勿錯過。(圖片來源：將軍澳中心）

探訪Olaf魔雪夢幻小屋 

大家可先拜訪「Olaf魔雪夢幻小屋」，在門外跟安娜（Anna）拍照留念，並觀賞「回憶大電視」播出的《Frozen》經典情節，回顧小白（Olaf）的生活點滴。

走進小屋，可見小白正期待大家到來探訪，屋內更掛滿《魔雪奇緣》人物設定手稿，重現一眾主角的一顰一笑。

粉絲可在「Olaf魔雪夢幻小屋」外跟Anna合照。（圖片由主辦單位提供）

扭出各式小禮物及現金券

為答謝粉絲到訪，小白為大家預備了各式各樣的禮物。參觀者可在夢幻小屋旁邊的「冰雪扭扭賞登記站」一試運氣，有機會扭出《魔雪奇緣》角色小禮物，以及Maxcare足舒健、CANVAS玫瑰保濕露水、購物現金券，以及「Frozen 夢幻特展」門票等等特級禮品！

在冰雪庭園拍下美好一刻

探訪完小白，可到高達2.2米，掛滿裝飾的魔法冰雪庭園參觀及打卡，庭院裏設有「奇幻魔幻鏡」可以拍照留念，只需掃描QR Code，就可將照片下載珍藏。

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細聼Elsa唱《Let it Go》

「冰雪皇后」愛莎（Elsa）的粉絲則可到「Let-it-go 閃爍音樂噴泉」看到她的身影，以腳踏輕敲噴泉旁邊的琴鍵，更能聽到她以美妙歌聲唱出首本名曲《Let it Go》。

編出公主髮型

打完卡之後，家長可安排小朋友參加工作坊，例如在「變身魔法公主」工作坊，小女孩可編出優雅的公主髮型，一圓公主夢。另外，展覽亦設有「小小Olaf 動手」工作坊，小孩可親手製作小白毛公仔，並帶回家留念。

「迪士尼《魔雪奇緣》冬日冰雪王國」詳情

日期︰2020年11月20日至2021年2月28日
地點︰將軍澳市中心唐德街9號將軍澳中心G/F中庭
門票：免費入場

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責任編輯︰李世聰

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