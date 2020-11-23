【旺暴案】涉旺角暴動3男囚36及27月　官斥與獨裁者無分別

▲ 案件在區域法院判刑。（資料圖片）

2016年農曆年初二旺角發生暴亂事件，3名男子涉投擲磚頭、燒橫額及損壞標誌杆等，分別被控暴動、縱火和刑事損毀等共4罪。涉案次被告早前否認縱火罪，經審訊後被定罪，今（23日）於區域法院被判監禁36個月。其餘2名被告早前分別承認暴動及刑毀罪，今被監禁36個月及27個月。法官判刑時指，被告目的雖然高尚，但他們破壞的不僅是死物，而是社會的互信及安寧，其行為與獨裁者毫無分別。

3名男被告依次為報稱酒保譚百熙（22歲）、游泳教練陳舜堯（32歲）和學生王國斌（24歲）。

首被告譚百熙承認在2016年2月9日在旺角豉油街，連同其他人參與暴動；王國斌承認同日在旺角山東街76號，連同其他人分別損壞該處屬於特區政府的1支標誌杆及行人路。次被告陳舜堯則否認於同日用火損壞屬於中國香港體操總會的1幅橫額，早前經審訊後被定罪。

法官練錦鴻指，首被告案發時與另外20人襲擊警員，包括投擲轉頭及雜物等，亦有協助他人犯案；次被告燒橫額，並阻止執法者行動，法官表示不會以暴徒稱呼他，但他的確干犯暴力罪行，行為接近暴動；第3被告破壞政府物品，亦有招攬他人協助，目的是阻礙警方執法、造成混亂，以及發洩不滿等。

法官指被告雖然年輕，但並非任意妄為的藉口。法官又斥各被告的目的雖然高尚，但他們破壞的不僅是死物，而是社會的互信及安寧，其行為與獨裁者毫無分別，用暴力震攝他人，其口中所指民主與他們所反對的手法及邏輯一樣，終判首及次被告監禁36個月，第3被告監禁27個月。

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記者：林欣樂