【新冠肺炎】本地確診可獲5,000元恩恤津貼　羅致光：患者需聲明因留院令收入減少

▲ 政府宣布，為本地感染確診患者提供一次性津貼。

新冠肺炎本地疫情惡化，勞工及福利局局長羅致光今日（23日）下午5時45分見傳媒，交代向確診患者派發一次性5,000元恩恤津貼詳情。

今日新增73宗確診，63宗本地感染8宗源頭不明，詳情即睇：【下一頁】

羅致光稱，就政府將為三個特定群組進行強制檢測，以及針對基層市民因憂慮確診而影響生計，將提供一次性津貼。政府已敲定基本框架，但細節有待確定，在正式推行前會再公布。

政府將向在2020年11月22日或之後，在本地確診而需於醫管局醫院接受治療的本港居民，倘病人留院期間收入減少，面對經濟困難者，即「手停口停」人士，可獲提供一筆過5,000元恩恤津貼。羅致光續稱，倘病人或其家人有其他福利需要，醫務社工會按個案具體情況，提供所需援助。

有關人士倘需要申請恩恤津貼，最快11月27日開始推行計劃，可向各公立醫院的醫務社工提出，由社工協助填報簡單資料。申請人需被僱，或是自僱人士，且不享有「有薪病假」。有關人士包括的士司機、任職日薪制或散工者，申請毋須經濟審查，但申請人要作出聲明，因留院導致收入減少，社署會統一處理及發放津貼。

他又稱政府會抽查，也會按風險覆查各個案，了解申請人是否不符合聲明；倘作出虛假聲明就是違法。

羅致光又解釋，把恩恤津貼定於5,000元水平，是因應法定最低工資時薪37.5元，再計及每日約9小時工時，乘以14天，就是4,700多元，於是「齊頭」定於5,000元。他稱明白到有個案或住院僅約一周，也有個案或住院時間較長，但當局希望計劃較簡單，申請人也或面對較大經濟困難，才決定提供各項協助。

衞生防護中心公布今日（23日）新增73宗確診個案，包括10宗輸入個案及63宗本地感染，其中8宗為源頭不明個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，「跳舞群組」今日新增50宗個案，至今累計132人確診，成為本港至今最大感染群組。

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記者：蘇文軒