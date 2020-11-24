【對抗濕疹】19歲女生停用類固醇雙手紅腫乾裂滲水　接受中醫治療4個月皮膚回復光滑【附紓緩方法】

▲ 一名19歲女生停用類固醇後，雙手紅腫乾裂滲水，接受中醫治療4個月，皮膚回復光滑，亦成功戒斷類固醇。

雙手患濕疹亦令人相當困擾。註冊中醫師彭子芯向TOPick分享一宗病例，一名19歲女子受濕疹困擾7年，每次發作雙手也紅腫、滲水、乾裂、痕癢、疼痛，導致手指不能伸直。每次服用類固醇及抗生素後，雙手也回復白滑，但一旦停藥就再復發，患處漸漸擴大，情況持續多年。最終她決定完全停用類固醇，接受中醫治療，透過內服中藥、針灸、刺絡放血等療法，4個月後皮膚好轉，回復光滑。

彭醫師向TOPick表示，該名19歲患者有家族病史，母親手部也患濕疹，惟不嚴重。患者初期發作沒明顯誘因，起初只是手部有濕疹，情況不太嚴重，每次搽類固醇藥膏、服用抗生素及抗敏西藥2至3星期後，情況會有改善。但一旦停藥又再復發，後來患處漸漸擴大，連面部、頸部、大腿也有濕疹，令她決心戒斷類固醇。

彭醫師續指，患者求診時已停用西藥約2個月，雙手水腫情況嚴重，加上皮膚乾裂，導致初期手指難以伸直，郁動手指時會感到疼痛、痕癢。透過內服中藥、針灸、刺絡放血等方法治療，接受中醫治療約2個多月後，該患者手指水腫紅疹已明顯改善，可輕鬆屈曲手指；最終治療4個月後，雙手皮膚已回復光滑。至今患者已完全停用西藥半年多，亦無反彈惡化，情況穩定。

手部濕疹的特徵

彭醫師指，雙手經常接觸外界物質，較易受刺激而誘發皮炎，濕疹是其中一種。在多數情況下，症狀以紅疹、乾燥、脫屑、小水滋、痕癢為主，而不會出現患者這種紅腫、流水流膿的情況。至於該名19歲患者，手部濕疹合併細菌感染，所以相對一般情況複雜。

若合併細菌感染，局部皮膚或會出現紅腫、灼熱、流滋多，甚至流膿、臭穢等情況。除了局部皮膚問題，患者不時兼有失眠、腹瀉、口瘡眼瘡痤瘡、牙肉痕癢、月經失調等症狀。

發作時，只能盡量減少觸碰外物，迅速用清水洗手，洗完後印乾雙手，因為接觸清水也會癢痛；同時亦不能戴手套，因會阻礙皮膚散熱，導致更痕癢。該名患者右手較嚴重，左手情況較好，故日常生活常用單手操作。她以往一直靠西藥控制，難以停藥，否則影響日常生活，難以入睡。

【同場加映：容易誘發濕疹的食物，以及有助紓緩濕疹的食物】

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紓緩及治療方法

彭醫師解釋所用的療法，並提醒注意以下事項，以改善病情：

1. 內服中藥

該名患者早期紅腫灼熱情況較嚴重時，主要處方清熱涼血解毒的中藥，以助減退紅腫。待細菌感染引起的症狀減退後，則轉以健脾祛濕為主的中藥，幫助患者改善手指水腫滲液情況；並適當配合祛風止癢、養血祛瘀的中藥，以助減少痕癢，改善氣血循環、促進皮膚修復。

2. 刺絡放血療法

此療法會在較難自行修復的皮疹部位進行。反覆發炎的皮疹底層不時積聚一些瘀血，以致新血不能到達局部皮膚，令該部位較難修復。刺絡放血可直接清除局部的瘀血，加快皮膚修復速度，也能更有效地止癢。

3. 日常護膚

該患者的濕疹患處較灼熱，散熱能力也較差，故不能搽市面大部分潤膚膏，只能搽質地較薄的中藥膏，以減輕痕癢程度。患者只能用清水洗手及洗澡，用濕疹情況較輕的左手洗頭。

4.飲食

戒口：這類紅腫、滲水情況較多的濕疹，多與濕、熱、脾虛梳有關。容易加重濕疹的食物，平時要盡量減少食用，例如：海鮮、牛肉、辛辣、煎炸食物、雪糕。當病情漸見穩定，偶爾進食少量也不會令濕疹明顯惡化。



宜多吃的食物：有祛濕健脾功效的食物，例如淮山、蓮子、薏仁、陳皮等，有助減少水濕引起的滲液問題。

彭醫師指，相比食物，天氣是更易令該患者濕疹惡化的因素。每逢雨天、打風前夕，濕疹就會明顯轉差，加重痕癢及滲水情況。

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記者：黃泳欣