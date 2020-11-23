【疫市營商】港初創疫下營業額增7成　Black Friday大派2000元購物金

▲ 本地初創公關公司成功捕捉客戶心理，疫下營業額比去年增70%，更加推員工福利，「Black Friday」每位同事派2000元購物金及新增兩天額外假期。（Start PR Facebook圖片）

本港疫情急速反彈，第四波疫情似乎來勢洶洶。疫情打擊各行各業經濟發展，不少企業亦紛紛轉型數碼，希望能在嚴峻市況下生存。不過經濟情況有危亦有機，有本地初創公關公司就成功捕捉客戶心理，疫下營業額比去年增70%，更加推員工福利，「Black Friday」每位同事派2000元購物金及新增兩天額外假期，藉此答謝員工在疫情下的共同努力。

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本地初創公關公司Start PR創立至今，主打「按件式收費」模式，即是根據客戶需求逐項收費，為客戶度身訂造符合預算的公關服務。疫情影響下，各行各業的公關宣傳資金預算緊拙，例如非牟利機構的贊助者收緊捐贈金額，商業機構的生意受到打擊減少宣傳開支等。

然而，眾多企業在面臨數碼轉型的困難下，反而更加需要公關服務。Start PR聯合創辦人黎悦知（Vanesse）表示，「部分客戶今年首次舉辦網上活動，由於沒有虛擬活動經驗，對網上活動毫無頭緒，公司會讓他們了解可行的做法、所需資金及預計成效。」她又指，由於不是所有活動都適合網上舉辦，公司亦會建議難以轉型的客戶延期舉辦實體活動。

為了保障員工安全，由第一波疫情開始，Start PR已經讓員工自行選擇在家工作或返回公司工作。由於公司向來實行無紙化，員工很快就適應遙距工作。不過，在遙距工作下，員工見面的機會減少，為了維持員工士氣，公司就邀請員工在工作以外時間外出活動，例如早前一起參加插花班、茶藝班、書法班及游泳班等。

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因應疫情影響，公司被迫取消原定三月出發的公司旅行，Start PR就採用另一種方式答謝員工努力付出，特意加推公司福利。公司在「Black Friday」向每位同事大派2000元購物金，又新增兩天假期，讓同事可以專心網購，給予員工額外一個無經濟負擔的假期。

責任編輯：施雯雯