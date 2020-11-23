【星二代學校】鄭嘉穎1歲半仔普通話數1至10爸爸讚叻　陳凱琳安排讀英普課程名牌Playgroup

▲ 鄭嘉穎和陳凱琳的1歲半囝囝Rafael識用普通話數1至10了！

51歲鄭嘉穎與29歲港姐冠軍老婆陳凱琳（Grace）兩年抱兩，先後誕下兒子鄭承悅（Rafael）及鄭承亮（Yannick），分別1歲半及3個半月大。正忙於拍攝新劇《兒童醫院》的鄭嘉穎，昨日（22日）在社交平台上載Rafael用普通話數1至10的短片，雖然BB話未講得清楚，但囝囝的可愛樣已經攞晒分！

在短片中，1歲半的Rafael剪了「冬菇頭」，有幾分似女仔，仍在牙牙學語的他，笑著對爸爸的鏡頭用普通話數1至10，還拍手尖叫讚自己，爸爸鄭嘉穎在鏡頭後發出笑聲。

▲ 鄭嘉穎和陳凱琳早前為細仔舉行百日宴。（IG圖片）

雖然Rafael部份發音不太準確，但他可愛BB聲加上表情豐富，鄭嘉穎都要出帖文力讚囝囝做得好好。

一二三四五六七八九十！你現在的普通話已經比爸爸的還要好！加油！

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讀多多國際幼稚園Playgroup

鄭嘉穎和Grace十分重視兒子的語文發展，雖未夠歲數讀N班，但Grace已安排大仔Rafael入讀多多國際幼兒園暨幼稚園（Tutor Time International Nursery & Kindergarten）旗下的Playgroup，招收2歲或以下小孩，上課時需要一名家人陪同，每班約可容納最多8名學生。

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多多以英語及普通話雙語教學，課程著重啟發小朋友的創作力、解難能力、社交能力及培養批判性思考；學校亦設有「Learn from the Start」主題式課程及STEAM（科學、技術、工程、數學與藝術）的跨學科學習方式，學生可透過提問及實驗刺激思維。

多多國際幼稚園現時有5間分校，根據教育局幼稚園概覽資料顯示，N班學費由每年98,890元至129,960元不等，除了九龍塘分校分12期之外，其餘皆分11期繳交。

至於多多Playgroup收費則由3,000元至8,500元不等，視乎每月上課次數而定。據悉，Playgroup生直升N班的機會高達7、8成，亦毋須進行N班面試。

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責任編輯︰林綺玲