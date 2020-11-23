【死過翻生】暴雪下迷路心臟停止45分鐘　登山客雪地獲救奇蹟生還

▲ 美國一名登山客在暴雪下迷路，心臟停止45分鐘後奇蹟生還。

死過翻生，美國華盛頓州一名45歲男子日前與朋友登山時，在嚴寒天氣下迷路，被發現後送院搶救，一度失去生命跡象，心臟停止長達45分鐘，其後奇蹟生還。

綜合外國媒體報道，美國華盛頓州45歲男子Michael Knapinski熱愛登山，本月7日聯同友人挑戰登上雷尼爾山國家公園（Mount Rainier National Park），二人分頭行動，相約在南坡遊客中心會面。

然而，朋友如期到達卻遲遲未見Michael，於是緊急通報失蹤。當日天氣寒冷，晚間氣溫跌至攝氏零下8℃，搜救團隊第二天才能出動，並派出直升機搜救，最終尋獲失蹤的Michael。

Michael被發現時仍有脈搏，但出現嚴重低溫症，並被送往西雅圖港景醫療中心（Harborview Medical Center）。醫生表示，他到院不久後失去意識，體溫極低，之後心跳就停止，醫生為他進行心肺復蘇法，並以人工心肺（ECMO）協助呼吸，經過45分鐘搶救後，他終於重新回復心跳。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

主診醫生Jenelle Badulak表示，由於Michael的器官溫度偏低，新陳代謝亦減慢，故此能在氧氣較少的情況下運作，反而為醫生提供更多時間進行急救。她表示，最大顧慮是確保他的腦部不會永久受損，又指他的死而復生並不尋常。

Michael兩天後甦醒，住院8天後回家。他醒來後表示不明白發生甚麼事，只記得自己快將到達終點，對後來發生的事並不清晰。他感謝每個沒有放棄自己的人，才能讓他得以繼續活著。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰羅嘉欣