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【望梅止渴】疫情下未能到日本旅行　網民票選DONKI 10大日本美食排行榜

休閒消費 18:26 2020/11/23

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

網民票選DONKI 10大日本美食排行榜。

不少港人都當日本是「鄉下」，一年去旅行幾次，但在疫情影響之下未能去日本，不知道大家最想念什麼日本美食呢？香港驚安之殿堂舉辦投票活動，要顧客在60多款食物之中，選中最喜歡的3款食品，並排出最後10大排名。

網民投票結果如下：

第10位：烤和牛飯團

不少人認為烤和牛飯團夠香，牛肉非常足料，好味又飽肚，份量剛剛好。

第9位：大阪燒

大量網民認為DONKI的大阪燒做到日本的味道，煎餅外層香脆，中間部分鬆軟滑口，「食咗當去咗日本」。

第8位：北海道牛奶千層蛋糕

有網民形容北海道牛奶千層蛋糕「百吃不厭」，牛奶的甜味融化在口中，令人一口接一口，配咖啡或茶最好。

第7位：燒蟹棒

燒蟹棒意外地是不少網民的心頭好！網民大讚蟹棒夠巨型又便宜，啖啖蟹肉，鮮甜美味，而且金黃色賣相吸引。有網民教路，只要加辣椒粉與鹽與燒蟹棒一同進食，就「好味到心心眼」。

第6位：關東煮

關東煮是非常有日本風味的食物，臨近到秋冬就更加受歡迎。有網民大讚DONKI的關東煮夠多款式，而且味道及價錢都比其他便利店有優勢，更推薦蘿蔔、芋絲及魚板。

第5位：烤和牛串

網民認為DONKI的烤和牛串是口痕、惹味之選，性價比超高，最重要一定不會是偽和牛，品質有保證。

第4位：可樂餅

可樂餅是日本街頭經常可以吃到的食物，網民表示香港DONKI售賣的可樂餅夠香口，咬下口非常鬆脆，令人一試難忘。

    點擊圖片放大
    +2

第3位：壽司

去到DONKI必買的壽司只排第3位！網民最喜歡壽司每日新鮮製造，而且款式夠多，每盒壽司份量足夠之餘價錢又合理。

第2位：章魚燒

網民指章魚燒有水準，外脆內軟，配上醬汁特別好食，更表示是每次去到DONKI必食的食物。

第1位：唐揚炸雞

網民最愛唐揚炸雞香脆可口，而且用日式秘製汁醬將雞肉醃到入味，咬下去夠多汁、鮮嫩，當佐酒小食一流。

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責任編輯︰陳珈希

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