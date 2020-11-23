兩前警員認涉醫院虐打老翁　事主遭警棍塞口及打下體

▲ 時任警員歐國偉（右一）及鄧文謙（中間無領帶)今於區域法院承認公職人員行為失當罪，還押候判。(經濟日報資料圖片)

62歲老翁涉醉酒襲警被捕，送往醫院病房扣留期間疑遭警員虐打，3名時任警員被控公職人員行為失當罪，其中2名被告今（23日）於區域法院認罪，還押候判。案情指，兩人曾強行打開事主眼簾及用電筒直射事主眼睛，又多次捏或打事主下體，其中1人更用警棍「戳」向事主兩腿之間及抽插約6秒，並拉起事主上衣及捂住事主口鼻，事主事後患上適應障礙症；餘下1名被告則否認控罪，案件明(24日)續審。

3名被告歐國偉（26歲）、鄧文謙（25歲）及林易昇（31歲），案發時為警員，現已離職。首及次被告承認1項公職人員行為失當罪，第3被告則否認公職人員行為失當罪，以及否認作為交替控罪的襲擊致造成身體傷害罪。

控罪指他們於2019年6月26日，在執行公職中作出失當行為，即於上水北區醫院一間病房內襲擊事主鍾志華。

首及次被告承認的案情指，2019年6月25日晚上，事主鍾志華（62歲；退休人士）因酒醉在公園與途人爭執，警員到場調查時，鍾揮拳擊中警長面部而被捕。次被告鄧文謙與另一警員押解鍾到北區醫院，鍾由案中3名被告看守及接受調查；鍾其後承認1項普通襲擊及1項襲警罪，最終被判監禁3周。

及至6月26日凌晨，警員在病房看管鍾時，鍾曾踢中首被告歐國偉的嘴角，醫護人員遂以約束帶將鍾手腳綁在病床。後於凌晨2時15分，醫護人員將鍾送住只有1張病床的紊亂病人休息室7A。病房內的閉路電視其後拍攝到，歐、鄧、及1名男子一同進入病房，曾在接下來的23分鐘內對鍾連番施襲。

歐曾捏鍾的下體6次，兩度用電筒直射眼睛，每次維持約6秒，又用手拔鍾的小腿腳毛約10次，歐又曾把警棍塞往鍾的口中，及用手打鍾臉頰。

鄧則戴上白色手套，多次拉起鍾的上衣，用以捂住鍾的口鼻，並打鍾的臉頰、額頭，捏其面部和雙眼，扯其頭髮及拉起其頭部撞病床枕頭。鄧又兩度強行扒開鍾的眼簾，讓歐用電筒照射，並兩度拳擊鍾腹部，其中一次使鍾彈起上身。

鄧另曾用拳頭及警棍擊打鍾的下體，及捏鍾的下體和拉下鍾的褲子，再用警棍「戳」向鍾的兩腿之間及作出抽插動作約6秒，期間歐則捂住鍾的口鼻。

在襲擊過程中，鍾曾意識清醒及大聲呼救，而歐及鄧兩人與鍾獨處期間，分別曾向鍾表示「我搞埋你老婆」，及在離開病房前指「我轉頭返嚟再炮製你」。鍾因受驚而萌生輕生念頭，一度用頭撞病床架自殘。

鍾其後在北區醫院接受身體檢查時，被發現右手指遠端關節伸展落差30度、胸壁下方有觸痛及瘀傷；鍾後於12月被確診因本案患上適應障礙症，並出現情緒低落、難以入睡、社交退縮等情況。

▲ 時任警員林易昇否認公職人員行為失當罪，案件今於區域法院開審。(林宇翔攝)

第3被告林易昇否認控罪，將於明天續審，期間續准保釋；兩名認罪被告的判刑則押後，待林的審訊完成，期間兩人須還柙。

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記者：王仁昌