大律師公會譴責針對司法人員非理性攻擊　促勿對法官施壓

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香港大律師公會發聲明，強烈譴責有人就有關警員展示編號的司法覆核裁決，攻擊高等法院法官周家明。他們指，明白公眾有權透過理性交流及辯論，就法院裁決進行討論和批評，但不應對法官施加壓力，企圖影響裁決。

大律師公會指，留意到法庭上周裁定，防暴警和速龍小隊執勤時無展示警員編號違反《人權法》後。有傳媒及個別人士就該判決，對法官作出抨擊，甚至發動人身攻擊，對此感到痛心，並質疑相關人士的動機及誠信。



大律師公會強烈譴責有關針對司法機構，以及司法人員所作出的非理性，與不克制的攻擊行為。認為司法機構作為基本法下的核心機構之一，其運作不應受任何政府部門或公眾干涉。



聲明指，社會即使不喜歡法庭裁決，司法機構仍無私無畏地履行、保障及捍衛香港法治，無分彼此。不滿法庭裁決一方可提出上訴，公眾亦有權透過理性交流及辯論，就法院裁決進行討論和批評，但不應透過對法官施加壓力，企圖影響法官的裁決；認為視乎個別情況，該等行為可構成干預司法程序，甚或是藐視法庭。

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責任編輯：李淇