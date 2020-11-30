【分離焦慮】離家上學孩子焦慮不安　幼兒園校長：家校配合助適應新生活

▲ 家校配合可助幼兒適應學校新生活。（iStock圖片）

零至二歲是嬰幼兒成長的重要時期，對比學習書本上的知識，孩子在學校與人建立信任及安全的依附關係、在有規律的生活中建立良好的生活習慣更為重要。在教師的教導和朋輩的氛圍下，孩子會自己吃飯、穿脫鞋襪、收拾玩具，漸能習得並發展基本的自理能力。

適應分離的情緒

孩子離開父母有分離焦慮是可以理解的。以往我們育嬰園會安排家長陪伴孩子，進行新生適應，他們一起跟着老師唱歌、玩遊戲、做小手工等。

但在疫情影響下，學校未能安排家長進園陪伴，也為了減低人群聚集，學校以小組形式進行新生適應活動，並由老師一對一陪伴形式進行。透過這樣的接觸，我們發現老師和新生很快便能建立關係，反而更有助建立安全感和加快適應新環境，更快及有效地紓緩孩子的分離焦慮。

適應在校活動

孩子在校內與老師和其他嬰幼兒在一起，也是另一個重要的適應過程。他們平常在家可能會由不同的照顧者陪伴，接觸同齡的嬰幼兒機會較少，但在學校卻要跟大約十個年齡相若的嬰幼兒一起進行活動。此時，他們會互相觀察、互動、模仿，從而引發更多的學習動機。

日常流程中，學校會安排三至四人進行小組學習，以地墊明確地區分不同角落，每個角落會由老師帶領活動，有助孩子投入活動，適應新的學習環境。

學校會因着新生個別的需要而逐漸延長上學的時間，因此適應期內會安排不同的放學時間，父母一定要準時到校接孩子放學，因為孩子總是期待親人來接自己一起回家。家長也宜與教師緊密溝通，了解孩子在校的情況，在老師的專業判斷下，家長可與老師討論孩子留校的時間，避免勉強孩子長時間逗留。

不管是新生適應，還是孩子往後的學習，學校都需要家長配合。父母是孩子最親近和信任的人，若父母在孩子入學適應期扮演積極角色，能對孩子適應學校生活有極大幫助。

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