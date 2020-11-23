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【首置盤】煥然懿居43伙餘貨截止申請　市建局收表逾4千超額近百倍

社會 19:28 2020/11/23

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

煥然懿居共兩座，有493伙，當中有43伙仍未售。（資料圖片）

首置上車盤、紅磡煥然懿居43伙餘貨，今日（23日）截止接受申請。市建局稱，最新累計收表逾4,000份，超額認購至少92倍。具體申請數字將於市建局點算網上、郵寄及親自遞交的申請後公布。

即睇更多煥然懿居單位內櫳及屋苑環境資料：【下一頁】

項目以市值7折定價，售355萬元至798萬元；其中574呎三房戶，入場費由695萬元起，呎價1.21萬元起。預計項目12月攪珠，明年1月揀樓。市建局稱，一人申請只可選購開放式及一房單位；家庭申請不設限購。

首置家庭申請設入息限制66,001元至85,800元，和資產限制最多221萬；一人申請者減半。市建局相信，考慮到申請人的入息上限，倘透過按揭保險承造銀行九成按揭，一人申請可負擔開放式及一房單位；家庭申請則有能力負擔所有房型。

市建局11月10日至12月21日，開放4款示範單位，供市民預約參觀；11月24日至12月21日只接受已交表人士預約參觀。

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記者：吳卓峰

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