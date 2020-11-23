【施政報告2020】憂第四波疫情致失業率差過沙士　工聯會促設失業現金津貼

▲ 工聯會冀施政報告能夠幫扶就業。（陳宛彤攝）

新冠肺炎疫情有惡化趨勢，工聯會憂慮，第四波疫情爆發，以及保就業計劃將完結，未來失業率會進一步惡化，恐超越沙士的8.5%，促請政府在後天公布的施政報告中，推出失業現金津貼、增加臨時職位等。

工聯會副會長唐賡堯稱，現時失業率已經6.4%，除非第四波疫情迅速受控，港府又推動強制全民檢測及健康碼，否則失業率誓繼續惡化，或會突破2003年沙士時8.5%。

他又批評，防疫抗疫基金對受僱人士支援不足，忽略正領放無薪假、減薪的人士，認為政府需要精準援助，例如推出為期6個月的失業現金津貼、容許失業人士以個人名義申領失業綜援等。

工聯會副理事長梁芳遠則表示，旅遊業界正進入冰封期，第四波的爆發等同加速業界死亡，希望能夠推行強制全民檢測、盡快通關，令業界有一綫生機。她建議政府資助本地旅行團，行程需要上報，去有效控制景點人流防止爆發，又能帶動零售業、飲食業。

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記者：陳宛彤