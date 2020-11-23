  • 23°C
香港時間 : 20201123日 (週一) 20:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告2020】憂第四波疫情致失業率差過沙士　工聯會促設失業現金津貼

政治 18:40 2020/11/23

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

工聯會冀施政報告能夠幫扶就業。（陳宛彤攝）

新冠肺炎疫情有惡化趨勢，工聯會憂慮，第四波疫情爆發，以及保就業計劃將完結，未來失業率會進一步惡化，恐超越沙士的8.5%，促請政府在後天公布的施政報告中，推出失業現金津貼、增加臨時職位等。

工聯會副會長唐賡堯稱，現時失業率已經6.4%，除非第四波疫情迅速受控，港府又推動強制全民檢測及健康碼，否則失業率誓繼續惡化，或會突破2003年沙士時8.5%。

他又批評，防疫抗疫基金對受僱人士支援不足，忽略正領放無薪假、減薪的人士，認為政府需要精準援助，例如推出為期6個月的失業現金津貼、容許失業人士以個人名義申領失業綜援等。

工聯會副理事長梁芳遠則表示，旅遊業界正進入冰封期，第四波的爆發等同加速業界死亡，希望能夠推行強制全民檢測、盡快通關，令業界有一綫生機。她建議政府資助本地旅行團，行程需要上報，去有效控制景點人流防止爆發，又能帶動零售業、飲食業。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳宛彤

相關文章

最新失業率6.4%　創近16年新高　失業人數接近26萬人
16:31 2020/10/20
最新失業率6.4%　創近16年新高　失業人數接近26萬人
失業率上升　陳茂波稱打工仔環境困難
15:53 2020/11/01
失業率上升　陳茂波稱打工仔環境困難
本港最新失業率維持6.4%　25.8萬人失業較上期跌2,000人
16:32 2020/11/17
本港最新失業率維持6.4%　25.8萬人失業較上期跌2,000人
疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 失業率 施政報告 工聯會

最高瀏覽

【張敬軒演唱會】開騷在即工人姐姐製極品早餐 軒仔哭笑不得：似食供品
16:06 2020/11/22
【張敬軒演唱會】開騷在即工人姐姐製極品早餐 軒仔哭笑不得：似食供品
【開心速遞】王子涵初入《愛回家》做許家傑秘書 王晶愛女英大學畢業不想靠父蔭【有片】
10:53 2020/11/22
【開心速遞】王子涵初入《愛回家》做許家傑秘書 王晶愛女英大學畢業不想靠父蔭【有片】
【真情剖白】許廷鏗視牙醫工作為心靈調劑　Alfred曾因母親一句話覺不被體諒
16:48 2020/11/19
【真情剖白】許廷鏗視牙醫工作為心靈調劑　Alfred曾因母親一句話覺不被體諒