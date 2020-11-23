雷頌德公司女助理涉盜款逾248萬　控方指款項用作訂酒席訂機票酒店

▲ 音樂人雷頌德疑遭公司女助理偷去公司逾248萬元，雷昨到區域法院作供。(林宇翔攝)

音樂人雷頌德名下公司1名女助理涉盜竊公司逾248萬元，手法包括於支票上冒認雷頌德簽名、以公司支票支付個人支出等，並涉將部分失款用於訂酒席、機票及酒店等，被控6項盜竊罪以及1項使用虛假文書副本罪，案件今（23日）於區域法院開審。雷頌德供稱，他某天向被告索取信用卡月結單時，發現被告曾將銀碼由39萬改為29萬，及後發現被告的公司抽屜內，藏有多張將款項轉到被告戶口的轉數紙，以及冒簽的支票。

被告鄭嘉欣（36歲），報稱任職秘書，6項盜竊罪指她於2012年1月至2013年2月間，分別偷竊雷頌德本人、雷頌德製作有限公司、Power Music Limited及雷頌德同盟有限公司，使用虛假文書副本罪則指她於2013年9月3日，在Moon Studio使用一張虛假的信用卡帳單副本，以致對雷頌德不利，涉案金額共逾248萬港元。

案件今開審，雷頌德作供指名下有間公司，包括雷頌德製作有限公司、Power Music Limited、雷頌德同盟有限公司及偉慧錄音有限公司，被告受聘於偉慧錄音，負責協助公司營運，以及兼任其私人助理，管理其財務事宜等。

雷指於2013年9月某天欲查閱信用卡財務狀況，遂向被告索取信用卡月結單。雷指被告最初拒絕，指已經將月結單正本交予核數師。雷指遂偷偷致電核數師，才得悉被告根本未有轉交核數師。

雷稱再度追問被告下，被告才從她的抽屜中取出正本，並解釋已將單據收妥，故「懶得拎出來」。雷指當時感到奇怪，並發現被告在正本中用塗改液修改了銀碼，由原本的39萬改為29萬。

雷供稱，當時感到驚慌，遂致電銀行職員查問，發現2張由公司開出的支票副本上的簽名，與他本人簽名有分別，雷確認是有人冒簽，他遂與妻子商量。

雷解釋，支票簿及轉數紙等均放於被告工作的公司書桌抽屜中，而抽屜鑰匙是由被告及他本人保管。及後，雷約被告到公司要求解釋，並沒收了她的鑰匙等，雷及後從被告的抽屜發現內有22多張轉數紙、假冒他簽名的支票、練習冒簽的紙張，以及開給其他公司、由他本人簽名的支票等。

對於被告如何將款項過數至她戶口，雷表示感到詫異，因他曾致電銀行，銀行亦指出，轉數紙只適用於其儲蓄及往來戶口過數，故他亦無法解釋被告如何犯案。

控方開案陳詞指，涉案交易逾80項，而涉款的248萬港元中，有逾24萬用於訂酒席、機票、酒店，以及購買名錶等，被告分別將雷頌德本人戶口發出的支票，存入酒席公司、旅遊公司及錶行等。聆訊明(24日)續。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂

