【使徒行者3】許紹雄4千呎豪宅歸女兒名下　絕世好爸打本讓愛女新加坡開設餅店

▲ 許紹雄打本給女兒開餅店。

於TVB台慶劇《使徒行者3》內，許紹雄演的歡喜哥「復活」回歸。早前許紹雄接受TOPick專訪，於影視圈打滾多年的他直言除「歡喜哥」這個經典角色外，還曾演過不少具代表性角色，謙稱自覺是幸運。

至於鏡頭後的許紹雄，擔當絕世好爸的角色，女兒許惠菁近年愛上焗製蛋糕，許紹雄打本給囡囡於新加坡開店買自家糕點。對於出資助女兒實現夢想，他說：「最重要是子女開心，這是父母的責任。」

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▲ 許紹雄飾演的「歡喜哥」受觀眾愛戴。

欣賞馬國明蔡思貝

許紹雄演的「歡喜哥」貫穿三輯的《使徒行者》，今次與加入《使徒行者》系列的視帝馬國明有不少對手戲。對於這後輩，許紹雄讚絕不口：「當年第一次合作已經看好他，覺得馬國明是個踏實及勤力的演員，演戲不浮誇夠自然。」

另外，許紹雄特別欣賞蔡思貝：「她今次演得很好，她是一個幾肯學的演員，之前一起拍攝《鐵探》時，見她演出也肯落力。」

▲ 許紹雄早年已欣賞馬國明。

許紹雄不言休

2014年，許紹雄憑住「歡喜哥」一角強勢奪得「最受歡迎電視男角色」獎。入行多年，這位「綠葉王」早已演活不少角色，更不乏經典：「自己很有運氣，電視劇及電影都有很多代表作，比如《暗戰》裡的王啟發，《新紮師妹》裡的『方中Sir』，另外跟子華合作幾套電視劇也很喜歡。」

現年72歲的許紹雄，暫時沒想過退休，很享受演戲樂趣的他說：「不可以退休的，退休會很快魂歸天國，人是需要有寄託，拍劇很開心呢，有人陪你玩又有錢收，何樂而不為？加上我演的角色戲份不太重，也不算辛苦。」

▲ 許紹雄覺得蔡思貝演戲有潛質。

女兒開蛋糕店創業

雖然許紹雄沒想過退下火線，惟近年也漸減產，去年更舉家移民新加坡，享受美滿的家庭生活。

許紹雄的女兒許惠菁已21歲，去年終完成大學傳理系學士課程，更以一級榮譽成績畢業。許紹雄透露女兒喜歡烘焙蛋糕，故他投資給女兒於新加坡開店，烘焙餅店預計聖誕節前會開張。

他開心地說道：「猜不到女兒整的蛋糕很好吃，起初她只是弄給朋友及鄰居品嘗，之後就以玩票性質放上網賣，想不到銷情很好，一星期的貨量很快已售清，所以就建議嘗試做生意。」

其實許紹雄的女兒許惠菁早前接受當地媒體訪問，其烘焙品牌名為Bakeaholic，她經營這盤生意可說是「一腳踢」，由烘焙工作以至營銷和社交媒體查詢，也是由她一人負責，而男友Shane幫忙送貨，媽媽更幫忙試味和給予意見，總之家人及愛人也給予無限支持。

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絕世好爸許紹雄

而許惠菁亦謂自覺十分幸運，父母永遠不會強迫她做不想做的事情，亦支持她任何的抉擇。

對於打本給女兒做生意圓夢，許紹雄說：「要讓子女做自己喜歡的事，這樣成功的機會高一點之餘，他們亦會感覺開心，若果迫他們做不喜歡的事，賺幾多錢也沒用，他們只會感覺辛苦。」

那麼疼惜女兒可說是絕世好爸，許紹雄只說：「只是盡父母的責任，最重要是子女開心，這樣做父母的便開心。」

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早前，許紹雄被揭花2300萬港元在新加坡購入的4000呎大屋，原來這幢豪宅是歸女兒名下，他說：「因為我並非新加坡公民，不能以自己名字置業，所以寫女兒名字呢。」

許紹雄實在是一位絕世好爸。

記者：游艾維