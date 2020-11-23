【小一自行派位】移民潮下油天海泓超收學額不跌反升　有小學超收32人

▲ 油蔴地天主教小學（海泓道）在本年度小一自行收生階段「超收」23人，比去年同期多出4人。（資料圖片）

小一自行分配學位今日（23日）放榜，本年度有23,107名學童獲派學位，屬必收的「世襲生」佔12,965人，比去年略減246人，但部分熱門學校「超收」情況仍然嚴重，有學校超收多達32人；油蔴地天主教小學（海泓道）亦「超收」23人，比去年同期多出4人，校方稱在移民潮下，小部分原先在學學生的弟妹，已因家人移民而沒有報讀該校，對申請人數有「輕微影響」。

鑑於新冠肺炎疫情，家長除可親身到小學查閱申請結果，亦可瀏覽校網或致電學校查詢，不少學校今早已透過校網公布取錄名單，家長可參考心儀學校超收自行分配學額情況，部署統一派位策略。

翻查部分學校上載「榜單」，多間傳統名校如去年一樣，在自行收生階段沒有「超收」。其中九龍城41校網的喇沙小學及瑪利諾修院學校（小學部），分別取錄90人及75人。此外，九龍城34校網的協恩中學附屬小學則取錄45人，中西區11校網的嘉諾撒聖心學校取錄75人，兩校也沒有超收。

有喇沙小學舊生稱其兒子在小一自行派位階段已獲取錄，但坦言也有考慮遲些安排他到海外升學，詳情即看：【下一頁】

不過，部分學校如去年一樣有嚴重超收情況，大埔84校網的香港教育大學賽馬會小學在自行收生階段取錄70人，較原有38個自行分配學額超收32人，推算只餘6個學額供「大抽獎」；但相對去年超收57人的情況已大幅緩和。

至於備受家長歡迎、油尖旺31校網的油蔴地天主教小學（海泓道）在自行階段取錄98人，超收23人，比去年超收19人的情況，再多出4人；同區另一熱門學校油蔴地天主教小學則超收17人，亦略高於去年。

▲ 油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀透露，在移民潮下其學校收表量亦受輕微影響，但入學競爭仍然激烈。（資料圖片）

雖然今年自行階段申請人數屬近年新低，獲派位比率達46.4%、創近十年新高，油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀相信是移民潮致整體申請人數減，「對於某些學校，某程度上少咗人爭」，但要入讀其學校「都係唔容易」。

她透露，移民潮對其收表量有「輕微影響」，今年共有約390人申請，按年減約20人，近一、兩年也有原先屬世襲生的在學學生弟妹，因家人移民而沒有報讀該校，但強調人數不多；結果今年報讀的世襲生已佔近70人，「計分制」下15分已無機會入讀，持20分的70人，也只能爭入最後餘下約11個學額。

教育局早前估計明年適齡升小學童人口回升，小一自行派位申請人數卻不升反跌，學界分析估計社運及疫情等因素導致公營學校生源流失，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅