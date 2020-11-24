兩成急性心臟病人疫情下未可即時「通波仔」 暖心行動助病人縮短手術等候時間

▲ 暖心行動為市民提供免費社區心臟檢查。（郭家穎攝）

疫情下，公院不少非緊急手術服務暫緩，香港亞洲心臟中心為未能及時進行手術的心臟病患者，推出「暖心行動」計劃，以貼近公院價格的「通波仔」手術費惠及市民。負責計劃的心臟科專科醫生林逸賢指，兩成緊急心臟病病人未能即時到公院做手術，參與此計畫則可縮短等候時間，有個案在會見醫生2日後已即時完成手術。

參與計劃的52歲的陳先生，本任職地盤工人，因冠心病引致胸口痛求診，公立醫院院安排他明年1月19日做手術，惟他在等候期間仍每日感到胸口痛，兒子為令他可以及早治療，為他報名「暖心行動」。在會見醫生後2日，即接受「通波仔」手術，大大縮減等候時間。陳先生目前情況穩定，心臟狀況良好。

▲ 參加者除了可進行免費心臟檢查外，更可會見醫生一次。（郭家穎攝）

此外，香港亞洲心臟中心於11月15日，為年滿65歲或有隱患的香港居民展開免費社區心臟檢查。檢查主要針對三大心臟問題，即冠心病，心房頸動和瓣膜性心臟病，項目包括血糖，血壓，血脂，心跳頻率，心瓣瓣問題等。

參加者除了可進行免費心臟檢查外，亦包括檢查後免費會見醫生一次，以盡快獲得適切的專科醫療服務，避免病情一直惡化。他指，計劃發現7.3％患者有中度至嚴重程度的血液返流情況，主動脈擴張，風濕性心臟病和心包積液，又提到這些都是瓣膜性心臟病的高危因素，需要轉介至心臟科專科跟進。

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記者：郭家穎