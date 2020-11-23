【阿索的故事】王菀之崩潰喪喊騷演技　 Ivana：停機仍然喊到收唔到聲

▲ 《阿索的故事》

王菀之（Ivana）、姜皓文、梁漢文、蔡潔主演的電影《阿索的故事》，今日釋出電影片段，片段中，飾演王菀之被梁漢文狠撇後迅速爆喊，場面十分痛心。

發佈的片段中，王菀之發現梁漢文出軌後「被分手」，即忍痛落淚。

Ivana回憶說：「記得拍攝這場時，停機後仍然喊到收唔到聲，所有痛心的情緒湧出來。在場不論導演或是其他劇組人員都被我崩潰的情緒嚇窒，過了一會，隨即要拍攝開心搞笑場面，我覺得導演要將我『逼癲』。今次與葉念琛導演合作，就如上藝員訓練班，使我演技大躍進。」

導演葉念琛說：「Ivana不論笑定喊都有很強的感染力，最後整個拍攝效果我非常滿意。拍喊戲時不知勾起了她甚麼悲慘回憶，她會盡情地喊；拍搞笑場面時又不知是否點了她的笑穴，會『瞓身』搞笑。Ivana能輕鬆轉換情緒，我真的佩服，我認為Ivana在《阿索的故事》能充分發揮她多面性的演技。」

王菀之與梁漢文相識多年，以往都是在音樂上合作。《阿索的故事》是二人首次銀幕合演情侶，他們大呼感覺非常新鮮。

「搞喊」王菀之的梁漢文表示：「過往看過Ivana演不同的喜劇/賀歲片，覺得「搞笑戲路」很適合她，誰知今次連感情戲都拿捏得恰到好處，Ivana直情可以憑《阿索的故事》提名金像獎最佳女主角。」