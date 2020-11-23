【新冠肺炎】仁安醫院2名放射診斷部員工染疫　其中一人涉跳舞群組

▲ （經濟日報資料圖片）

本港今日新增73宗新冠肺炎確診個案，有63宗涉及本地感染，當中單是跳舞群組相關個案已佔50宗，包括一名於仁安醫院工作的放射診斷部門職員，該部門另有一名員工亦初步確診。仁安醫院回覆稱，該名確診職員屬兼職後勤女員工，屬跳舞群組病人，2名染疫員工均無與病人接觸，院方昨起為全院同事進行病毒檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，「跳舞群組」今日新增50宗個案，至今累計132人確診，成為本港至今最大感染群組。詳情請見【下一頁】

仁安醫院表示，昨日(22日)中午接獲衞生防護中心通知，院方一名兼職後勤女員工核酸測試结果初步呈陽性，屬跳舞群組的第5,672宗確診64歲女病人；而另一名後勤同事初步結果亦呈陽性，二人均於放射診斷部門工作，亦沒有與病人有密切接觸，工作作間均有穿戴上合適保護裝備及口罩。

院方昨日起為全院為所有同事進行核酸病毒測試，與兩名患者密切接觸的部門同事亦已停止回院工作，暫時未有員工獲安排檢疫。仁安醫院強調，疫情以來院方已嚴格執行防疫措施，所有員工工作期間均穿戴上合適保護裝備，工作環境亦定時進行消毒。

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記者：陳正怡