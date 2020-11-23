  • 23°C
香港時間 : 20201123日 (週一) 20:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

各區民主派區議會代表　料未來議會與政府關係困難

政治 19:11 2020/11/23

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

「18區民主派聯絡會議」稱，區議會過去大半年面對政府許多限制，預計未來一段時間區議會與政府的關係，仍然非常困難。(尹櫻霖攝)

由17區民主派區議會正副主席及離島民主派區議員組成的「18區民主派聯絡會議」，今（23日）總結過去大半年來區議會運作情況。組織稱，區議會過去大半年面對政府許多限制，預計未來一段時間區議會與政府的關係，仍然非常困難。

組織召集人、西貢區議會主席鍾錦麟表示，組識曾與民政事務局局長徐英偉會面，提出改善區議會運作建議，亦曾要求區議會與民政事務總署建立恆常溝通機制，唯以上要求均未得到局正面回應。他又指，自上任以來，共有160項討論被民政事務專員指是越權並拒絕提供秘書支援，其中公職人員曾有89次離場記錄，被指越權的文件，包括政改議題，以及警方在地區行動的議題等，他批評政府打壓及限制區議會運作。

他又指，各區區議會合共有超過1900萬元的撥款項目，包括推行社區研究、資助大求進行深層清潔、購買防疫物資等，被民政事務專員拖延或否決。另外，他指出，由區議員、民政事務專員以及政府部門代表組成、聚焦地區民生事項的地區管理委員會，於近月未有召開會議，令人質疑政府與區議會，協作處理地區民生問題的誠意。

對於有聲音指，政府應將區議員納入《基本法》第104條的規限，要求他們宣誓效忠政府，鍾錦麟表示，區議員參選時已簽署有關確認書，不認為政府要對區議員增加額外的要求。

記者：尹櫻霖

相關文章

區議會秘書拒作會議紀錄 南區區議會主席入稟申覆核
16:42 2020/09/14
區議會秘書拒作會議紀錄 南區區議會主席入稟申覆核
區議會代表與徐英偉會面後感失望 冀日後舉行定期會面
20:48 2020/10/08
區議會代表與徐英偉會面後感失望 冀日後舉行定期會面
九龍城區議會拒鄧炳強出席會議　民政事務局表不滿及遺憾
21:40 2020/10/14
九龍城區議會拒鄧炳強出席會議　民政事務局表不滿及遺憾
政治 民政事務總署 基本法 民政事務局 區議會

最高瀏覽

【張敬軒演唱會】開騷在即工人姐姐製極品早餐 軒仔哭笑不得：似食供品
16:06 2020/11/22
【張敬軒演唱會】開騷在即工人姐姐製極品早餐 軒仔哭笑不得：似食供品
【開心速遞】王子涵初入《愛回家》做許家傑秘書 王晶愛女英大學畢業不想靠父蔭【有片】
10:53 2020/11/22
【開心速遞】王子涵初入《愛回家》做許家傑秘書 王晶愛女英大學畢業不想靠父蔭【有片】
【真情剖白】許廷鏗視牙醫工作為心靈調劑　Alfred曾因母親一句話覺不被體諒
16:48 2020/11/19
【真情剖白】許廷鏗視牙醫工作為心靈調劑　Alfred曾因母親一句話覺不被體諒