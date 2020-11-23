各區民主派區議會代表　料未來議會與政府關係困難

▲ 「18區民主派聯絡會議」稱，區議會過去大半年面對政府許多限制，預計未來一段時間區議會與政府的關係，仍然非常困難。(尹櫻霖攝)

由17區民主派區議會正副主席及離島民主派區議員組成的「18區民主派聯絡會議」，今（23日）總結過去大半年來區議會運作情況。組織稱，區議會過去大半年面對政府許多限制，預計未來一段時間區議會與政府的關係，仍然非常困難。

組織召集人、西貢區議會主席鍾錦麟表示，組識曾與民政事務局局長徐英偉會面，提出改善區議會運作建議，亦曾要求區議會與民政事務總署建立恆常溝通機制，唯以上要求均未得到局正面回應。他又指，自上任以來，共有160項討論被民政事務專員指是越權並拒絕提供秘書支援，其中公職人員曾有89次離場記錄，被指越權的文件，包括政改議題，以及警方在地區行動的議題等，他批評政府打壓及限制區議會運作。

他又指，各區區議會合共有超過1900萬元的撥款項目，包括推行社區研究、資助大求進行深層清潔、購買防疫物資等，被民政事務專員拖延或否決。另外，他指出，由區議員、民政事務專員以及政府部門代表組成、聚焦地區民生事項的地區管理委員會，於近月未有召開會議，令人質疑政府與區議會，協作處理地區民生問題的誠意。

對於有聲音指，政府應將區議員納入《基本法》第104條的規限，要求他們宣誓效忠政府，鍾錦麟表示，區議員參選時已簽署有關確認書，不認為政府要對區議員增加額外的要求。

記者：尹櫻霖