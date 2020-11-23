建制派團體斥區議會亂象多　促盡快就區議員宣誓立法

▲ （議會監察提供）

民主派在一年前的區議會選舉中大勝，主導多區的區議會。擁有建制派背景的團體「議會監察」批評，現時的區議會亂象多，將街頭暴力帶進議會，表現不符合區議員資格，促請政府盡快就宣誓立法，確保在任區議員擁護《基本法》及效忠特區。

「議會監察」召集人、民建聯秘書長陳學鋒形容，過去一年的區議會亂象叢生，原本的溝通橋樑變成窩藏罪犯的地方，不少區議員被控、有案底在身，政府不能坐視不理，而區議員作為公職人員理應宣誓。

新民黨李梓敬指出，過往一年的區議會層面，很多區議員明顯不擁護《基本法》及效忠特區，又指出有區議員，在辦公室內展示與反修例相關的旗幟，亦有人將示威口號標語貼上電腦上，是涉嫌違反港區國安法。他認為，港府應參照全國人大常委會，就立法會議員資格制訂的框架，立即涵蓋至區議會，若區議員不符資格就需要取消資格。

民建聯觀塘區議員顏汶羽則指，今屆區議會中，出現政治凌駕民生的情況，例如：油尖旺區議會要求拆除，監察高空擲物的閉路電視、多個區議會審理撥款亦不問用途，冀市民多注意有關現象。

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記者：陳宛彤