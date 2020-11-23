【新冠肺炎】謝嘉怡憂港爆第四波疫情　陳展鵬為家人做好防疫

▲ 陳展鵬、謝嘉怡、陳楨怡及郭柏妍出席活動。（東星圖片）

港姐謝嘉怡、陳楨怡及郭柏妍以及TVB藝人陳展鵬等，今日出席「愛心曲奇暖萬家」慈善義賣活動，謝嘉怡提到本地爆發第4波疫情，都感到擔心，並指父親已返回蘇格蘭。

對於TVB有會計文員中招，謝嘉怡表示相信公司防疫措施，公司有消毒機器，她也會時刻戴口罩及勤洗手。

她指父親已返回蘇格蘭，也叫了媽媽少出街，但他們所住地區封城，故也好擔心，媽媽會照原定計劃1月來港，覺得香港較安全。

另外陳展鵬指經歷過本地個案最嚴重時期，認為足清潔及安全措施便可。他跟太太近期都減少聚會，為家人做足防疫措施。