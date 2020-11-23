【新冠肺炎】謝嘉怡憂港爆第四波疫情 陳展鵬為家人做好防疫 娛樂 19:25 2020/11/23 分享： 熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020 ▲ 陳展鵬、謝嘉怡、陳楨怡及郭柏妍出席活動。（東星圖片） 港姐謝嘉怡、陳楨怡及郭柏妍以及TVB藝人陳展鵬等，今日出席「愛心曲奇暖萬家」慈善義賣活動，謝嘉怡提到本地爆發第4波疫情，都感到擔心，並指父親已返回蘇格蘭。 對於TVB有會計文員中招，謝嘉怡表示相信公司防疫措施，公司有消毒機器，她也會時刻戴口罩及勤洗手。 她指父親已返回蘇格蘭，也叫了媽媽少出街，但他們所住地區封城，故也好擔心，媽媽會照原定計劃1月來港，覺得香港較安全。 另外陳展鵬指經歷過本地個案最嚴重時期，認為足清潔及安全措施便可。他跟太太近期都減少聚會，為家人做足防疫措施。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【萬千星輝2020】港姐陳曉華贏TVB台慶大獎 Hera計劃請劉佩玥+林盛斌+謝東閔食飯 23:28 2020/11/19 【萬千星輝2020】港姐陳曉華贏TVB台慶大獎 Hera計劃請劉佩玥+林盛斌+謝東閔食飯 【萬千星輝2020】麥美恩忘形兜頭拍6號 陸浩明問Mayanne：點解你咁肉緊【有片】 12:26 2020/11/20 【萬千星輝2020】麥美恩忘形兜頭拍6號 陸浩明問Mayanne：點解你咁肉緊【有片】 【踩過界II】簡淑兒台慶超deep V晚裝大派福利 Jessica被誤會為千金感無奈 14:52 2020/11/20 【踩過界II】簡淑兒台慶超deep V晚裝大派福利 Jessica被誤會為千金感無奈 香港小姐 謝嘉怡 郭柏妍 陳楨怡 陳展鵬 TVB