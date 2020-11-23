【書展2020】疫情惡化貿發局決定取消書展　延至明年7月再舉行

新冠肺炎本地疫情大爆發，已經延期一次的香港書展，原定改於12月舉行。惟因應本港疫情惡化，貿發局今日（23日）晚上宣佈，取消今年書展，將書展順延至明年7月舉行，參展商可全數退回繳交的攤位租金。

貿發局發言人稱，局方跟香港書展協辦機構的代表，今日（23日）再進行商討，鑑於近期疫情反彈，應避免舉行室內大型群體聚集活動。貿發局及各協辦機構一致同意，即使書展採取多項措施，於12月復辦仍會有很大風險，基於市民及展商的安全為貿發局的首要考慮，唯有將書展順延至明年7月舉行。

發言人稱，參展商已繳交的攤位租金將獲全數退回，而早前承諾的攤位搭建費優惠將順延至明年7月的書展提供給有關的參展商；延期後的活動，政府將會繼續透過防疫基金措施，為業界提供支持。

貿發局說，將與不同持份者聯絡，商討具體安排，以便作出妥善處理。

一年一度的香港書展，一向於暑假舉行，但今年受疫情影響，書展及當中的香港運動消閒博覽，原定延期至12月16日續辦。

2020書展關注組發言人陶先生稱，書商有不少準備工作要在這一兩星期落實、落訂等，認為預早宣布取消，可減少損失。

關注組表示，若貿發局取消今屆書展，應全數保留港府4,000萬元資助書商的費用，作下一步計劃的用途；不收取及退回一切額外設施之費用和電費；不向因疫情而自行退出的參展商罰款，已支付的費用，亦獲全數退還；而來年亦可保留優先權，以舊參展商資格及權益參展。

衞生防護中心公布今日（23日）新增73宗確診個案，包括10宗輸入個案及63宗本地感染，其中8宗為源頭不明個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，「跳舞群組」今日新增50宗個案，至今累計132人確診，成為本港至今最大感染群組，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：吳卓峰