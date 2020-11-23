【流感高峰】2日再多9院舍學校爆上呼吸道感染　元朗梁省德學校及保良局兒童組共50童受感染

▲ （經濟日報資料圖片）

本港近日持續爆發上呼吸道感染個案，過去2天多9宗學校院舍爆發個案，單是今日(23日)已有2間學校院舍爆發個案，涉及元朗博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校及銅鑼灣保良局兒童組，總共有50名6歲至17歲學童受感染，包括一人需要入院。

衞生防護中心調查兩院校爆發上呼吸道感染個案，其中元朗朗屏邨第三期的元朗博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校，先後有23名6歲至9歲學童自11月14日起出現症狀，當中14人已求醫，毋須入院。

另一間則涉及銅鑼灣保良局兒童組，先後有27及9歲至17歲學童自10月31日起，出現發燒、咳嗽、流鼻水及喉嚨痛症狀，當中21人已經求醫，其中1人需入院。

根據中心數據，截至今日下午5時，本港過去2天已錄得9宗學校院舍爆發上呼吸道感染個案，有7宗涉及小學，合共有32人受感染。中心已向學校和兒童院提供有關預防呼吸道感染的建議，以上學校和兒童院正接受醫學監察。

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記者：陳正怡