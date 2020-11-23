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VTC超過140項課程　11月27日起網上報名

社會 21:36 2020/11/23

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

為配合業界需求培育網絡安全專才，IVE柴灣院校設立網絡安全中心（Cybersecurity Centre），為學生提供網絡安全實戰訓練。

職業訓練局(VTC)將於2021/22學年開辦超過140項全日制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑和文憑課程，提供超過1.4萬個學額，適合應屆中六學生報讀。各級課程將於本星期五開始至明年2月28日（星期日）接受網上報名。

學生可透過VTC入學網頁的「網上入學申請系統」報名，申請人遞交申請時，須同時選擇課程，只需遞交一次申請，便可同時報讀各院校的課程。

此外，VTC院校成員IVE、HKDI、ICI及THEi將於11月27及28日（星期五及星期六）舉辦網上資訊日。應屆中學文憑考試（DSE）中六同學及家長可安坐家中，參與VTC升學、學科及課程網上直播講座，並透過即時問答，了解最新升學資訊，更可透過360∘虛擬設施導覽，了解院校創新互動的學習環境。

有興趣的同學及家長，可透過網站www.ive.edu.hk/infodayhttp://infoday.thei.edu.hk登記講座及了解詳情。
因應中六學生人數下調，VTC表示2021/22學年整體學額與中六畢業生調整大致相若，較往年減少約數百個。

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責任編輯　李志強

IVE 職業訓練局 學士 高級文憑 DSE

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