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英國發表香港半年報告　探討不讓英法官任香港終審法院非常任法官

政治 21:38 2020/11/23

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

外相藍韜文在報告序言中稱，英國當局剛與大法官及英國最高法院院長韋彥德展開初步探討，決議在什麼情況下，不再讓英國法官擔任香港終審法院非常任法官。（資料圖片）

英國政府向國會提交香港半年報告書，指出自今年6月以來，中國兩度違反《中英聯合聲明》。外相藍韜文在報告序言中稱，英國當局剛與大法官及英國最高法院院長韋彥德展開初步探討，決議在什麼情況下，不再讓英國法官擔任香港終審法院非常任法官。 

報告書提到，北京在6月30日對香港實施國家安全法，與香港《基本法》第二十三條有直接衝突，明顯違反《中英聯合聲明》。而香港警方以有關法例為由搜查一間主要報社，拘捕創辦人，又經常威脅拘捕高喊或展示政治口號的示威者，令市民在行使自由時會自我審查，產生寒蟬效應。

報告又關注，香港當局取消12名反對派候選人參選立法會的資格、延遲選舉，並拘捕7名時任和前任民主派立法會議員，認為是出於政治動機，又罷免4名時任立法會議員，引發泛民議員大規模辭職。報告書指出，英國政府將繼續捍衛香港市民的權利，尊重《中英聯合聲明》。

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責任編輯：尹櫻霖

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