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中電觀塘客戶服務中心首設數碼化服務體驗　客戶限時優惠3折買精選家電

社會 22:06 2020/11/23

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

中電智能生活@觀塘首設數碼化自助服務機提升客戶體驗。

中華電力公司宣布，觀塘客戶服務中心完成翻新，成為香港首間引入多功能自助服務機的客戶服務中心「智能生活@觀塘」，客戶可使用自助 e 服務機處理個人電力賬戶事宜，包括申請及終止電力賬戶、查詢及更新賬戶資料，更可以自助列印賬單，或參加中電全心傳電計劃，節省排隊輪候時間。

中華電力企業發展總裁莊偉茵表示，希望藉「智能生活@觀塘」向不同客戶群推廣創新和智能化服務，「我們將數碼科技結合客戶服務，讓客戶可以便捷輕鬆地處理電力賬戶和購物，感受不一樣的體驗。中心內展示的智能家居產品，更能讓客戶親身了解智能家居生活的新潮流，投入節能低碳生活。」

為慶祝全新概念的智能生活@觀塘開業，中心現正推出一系列開幕限時優惠，包括提供低至3折優惠的精選家電，購物滿指定金額更可以優惠價換購指定產品，優惠期至今年12月12日。另外，為鼓勵客戶使用數碼服務，凡透過自助e 服務機參加中電全心傳電計劃，即可賺取500中電「智能積賞」積分，換取各項衣食住行獎賞。

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責任編輯　李志強

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