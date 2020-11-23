31歲內地婦無牌幫人注射肉毒桿菌針被捕　警控3罪

▲ 行動中檢獲的證物。（黃傑偉攝）

警方今日（23日）拘捕一名31歲﹑持雙程證入境的女子，涉嫌「未經註冊為醫生而執業」、管有第一部毒藥及違反逗留條件。

警方指，一名32歲女子9月初報案，指7月於WeChat結識被捕人，對方先後3次為事主注射肉毒桿菌針療程，共收費3.96萬元。事主其後出現眼睛有重影、 全身乏力、 疼痛、難以吞嚥及呼吸困難等不適症狀，求醫後證實實與肉毒中毒吻合。

警方調查後今午聯同衛生署展開行動，佯裝成事主朋友， 陪同事主往觀塘一工業大廈應約，假裝接受療程，當被捕人企圖為事主注射療程時，展開拘捕行動。

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警方在被捕女子身上檢獲用作推廣療程的手機， 被捕女子涉嫌未經註冊為醫生執業、 管有第一部毒藥，及違反逗留條件現被扣查， 案件交觀塘警區雜項調查小隊跟進。

觀塘警區雜項調查隊主管馬仲瑩督察提醒市民，接受任何治療或手術前，要清楚施行者有否醫學註冊，以保障自身利益，市民如有發現無牌行醫，應盡快向警方舉報。

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記者：黃傑偉