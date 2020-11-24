【新冠肺炎】11月23日新增73宗確診　患者居半山怡園松柏新邨跑馬地蔚雲閣(一文看清新增確診者居住名單)

▲ 一文看清新增確診者居住名單

本港爆發第四波新冠肺炎疫情，11月23日新增73宗確診個案，在63宗本地個案中，包括8宗源頭不明、50宗跳舞群組相關個案及5宗本地關連個案。衞生防護中心深夜公布患者居住地址，不乏城中富人居住大廈，包括半山區怡園C-D座、半山松柏新邨A座、半山廣堅大廈、跑馬地蔚雲閣、北角寶馬山花園、丹拿花園、淺水灣銀臺路、九龍塘新德園等。

不少中產屋苑亦上榜，包括薄扶林置富花園富安苑、九龍灣德福花園P座、黃大仙現崇山1座、大角咀帝柏海灣1座及2座等等。全港分布以油尖旺區最多共有8宗個案，其次是沙田區及東區各佔7宗，灣仔區6宗，觀塘及深水埗區各有5宗；南區、九龍城及大埔亦各有4宗。

新增確診者居住大廈名單：

中西區(３)

半山區廣堅大廈

中環 Ovolo Central酒店

堅尼地城隆基大樓

▲ 有確診患者居住東半山松柏新邨A座。資料圖片

灣仔(６)

半山區怡園C-D座

半山區松柏新邨A座

跑馬地蔚雲閣

大坑勵德邨勵潔樓

銅鑼灣鳳鳴大廈

香港灣仔帝盛酒店

▲ 有確診患者居住跑馬地蔚雲閣。資料圖片

東區(7)

西灣河太安樓

柴灣杏花邨47座

北角丹拿花園1座

北角慧雅閣C座

北角寶馬山花園2座

北角寶馬山花園2座

北角健威花園A座

南區(4)

黃竹坑南濤閣2座

薄扶林置富花園富安苑

淺水灣銀臺路

香港仔逸港居1座

觀塘(5)

九龍灣德福花園P座

九龍灣麗晶花園

觀塘順天邨天韻樓

觀塘翠屏南邨翠杭樓

藍田康柏苑

黃大仙(1)

黃大仙現崇山1座

九龍城(4)

九龍塘新德園

九龍塘律倫街2號

土瓜灣晨樂大廈

何文田永安臺

油尖旺(8)

旺角遠東銀行旺角大廈

旺角寶安大廈

旺角利民大廈

旺角利民大廈

旺角利民大廈

旺角利民大廈

大角咀帝柏海灣1座

大角咀帝柏海灣2座

深水埗(5)

深水埗大南街119號

深水埗明輝大廈

深水埗石硤尾街17A-17D號

石硤尾昌華新樓

石硤尾石硤尾邨19座

沙田(7)

大圍瑞峰花園6座

沙田瀝源邨福海樓

沙田廣林苑馥林閣

馬鞍山耀安邨耀平樓

馬鞍山錦豐苑錦蕙閣

馬鞍山翠擁華庭3座

馬鞍山曉峰灣畔4座

大埔(4)

大埔福安樓

大埔福安樓

大埔太湖花園6座

大埔淺月灣一期

荃灣(3)

深井豪景花園夏蕙閣

荃灣國瑞路海壩新村

荃灣國瑞路海壩新村

葵青(2)

葵涌葵盛東邨盛樂樓

青衣青華苑華碧閣

元朗(1)

天水圍天頌苑頌海閣

離島(1)

大嶼山塘福村63號

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責任編輯 李志強