【新冠肺炎】11月23日新增73宗確診 患者居半山怡園松柏新邨跑馬地蔚雲閣(一文看清新增確診者居住名單)
社會 00:41 2020/11/24
本港爆發第四波新冠肺炎疫情，11月23日新增73宗確診個案，在63宗本地個案中，包括8宗源頭不明、50宗跳舞群組相關個案及5宗本地關連個案。衞生防護中心深夜公布患者居住地址，不乏城中富人居住大廈，包括半山區怡園C-D座、半山松柏新邨A座、半山廣堅大廈、跑馬地蔚雲閣、北角寶馬山花園、丹拿花園、淺水灣銀臺路、九龍塘新德園等。
不少中產屋苑亦上榜，包括薄扶林置富花園富安苑、九龍灣德福花園P座、黃大仙現崇山1座、大角咀帝柏海灣1座及2座等等。全港分布以油尖旺區最多共有8宗個案，其次是沙田區及東區各佔7宗，灣仔區6宗，觀塘及深水埗區各有5宗；南區、九龍城及大埔亦各有4宗。
新增確診者居住大廈名單：
中西區(３)
- 半山區廣堅大廈
- 中環 Ovolo Central酒店
- 堅尼地城隆基大樓
灣仔(６)
- 半山區怡園C-D座
- 半山區松柏新邨A座
- 跑馬地蔚雲閣
- 大坑勵德邨勵潔樓
- 銅鑼灣鳳鳴大廈
- 香港灣仔帝盛酒店
東區(7)
- 西灣河太安樓
- 柴灣杏花邨47座
- 北角丹拿花園1座
- 北角慧雅閣C座
- 北角寶馬山花園2座
- 北角寶馬山花園2座
- 北角健威花園A座
南區(4)
- 黃竹坑南濤閣2座
- 薄扶林置富花園富安苑
- 淺水灣銀臺路
- 香港仔逸港居1座
觀塘(5)
- 九龍灣德福花園P座
- 九龍灣麗晶花園
- 觀塘順天邨天韻樓
- 觀塘翠屏南邨翠杭樓
- 藍田康柏苑
黃大仙(1)
- 黃大仙現崇山1座
九龍城(4)
- 九龍塘新德園
- 九龍塘律倫街2號
- 土瓜灣晨樂大廈
- 何文田永安臺
油尖旺(8)
- 旺角遠東銀行旺角大廈
- 旺角寶安大廈
- 旺角利民大廈
- 旺角利民大廈
- 旺角利民大廈
- 旺角利民大廈
- 大角咀帝柏海灣1座
- 大角咀帝柏海灣2座
深水埗(5)
- 深水埗大南街119號
- 深水埗明輝大廈
- 深水埗石硤尾街17A-17D號
- 石硤尾昌華新樓
- 石硤尾石硤尾邨19座
沙田(7)
- 大圍瑞峰花園6座
- 沙田瀝源邨福海樓
- 沙田廣林苑馥林閣
- 馬鞍山耀安邨耀平樓
- 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
- 馬鞍山翠擁華庭3座
- 馬鞍山曉峰灣畔4座
大埔(4)
- 大埔福安樓
- 大埔福安樓
- 大埔太湖花園6座
- 大埔淺月灣一期
荃灣(3)
- 深井豪景花園夏蕙閣
- 荃灣國瑞路海壩新村
- 荃灣國瑞路海壩新村
葵青(2)
- 葵涌葵盛東邨盛樂樓
- 青衣青華苑華碧閣
元朗(1)
- 天水圍天頌苑頌海閣
離島(1)
- 大嶼山塘福村63號
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責任編輯 李志強