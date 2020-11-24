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【新冠肺炎】11月23日新增73宗確診　患者居半山怡園松柏新邨跑馬地蔚雲閣(一文看清新增確診者居住名單)

社會 00:41 2020/11/24

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

一文看清新增確診者居住名單

本港爆發第四波新冠肺炎疫情，11月23日新增73宗確診個案，在63宗本地個案中，包括8宗源頭不明、50宗跳舞群組相關個案及5宗本地關連個案。衞生防護中心深夜公布患者居住地址，不乏城中富人居住大廈，包括半山區怡園C-D座、半山松柏新邨A座、半山廣堅大廈、跑馬地蔚雲閣、北角寶馬山花園、丹拿花園、淺水灣銀臺路、九龍塘新德園等。

不少中產屋苑亦上榜，包括薄扶林置富花園富安苑、九龍灣德福花園P座、黃大仙現崇山1座、大角咀帝柏海灣1座及2座等等。全港分布以油尖旺區最多共有8宗個案，其次是沙田區及東區各佔7宗，灣仔區6宗，觀塘及深水埗區各有5宗；南區、九龍城及大埔亦各有4宗。

新增確診者居住大廈名單：

中西區(３)

  • 半山區廣堅大廈
  • 中環 Ovolo Central酒店
  • 堅尼地城隆基大樓

有確診患者居住東半山松柏新邨A座。資料圖片

灣仔(６)

  • 半山區怡園C-D座
  • 半山區松柏新邨A座
  • 跑馬地蔚雲閣
  • 大坑勵德邨勵潔樓
  • 銅鑼灣鳳鳴大廈
  • 香港灣仔帝盛酒店

有確診患者居住跑馬地蔚雲閣。資料圖片

東區(7)

  • 西灣河太安樓
  • 柴灣杏花邨47座
  • 北角丹拿花園1座
  • 北角慧雅閣C座
  • 北角寶馬山花園2座
  • 北角寶馬山花園2座
  • 北角健威花園A座

南區(4)

  • 黃竹坑南濤閣2座
  • 薄扶林置富花園富安苑
  • 淺水灣銀臺路
  • 香港仔逸港居1座

觀塘(5)

  • 九龍灣德福花園P座
  • 九龍灣麗晶花園
  • 觀塘順天邨天韻樓
  • 觀塘翠屏南邨翠杭樓
  • 藍田康柏苑

黃大仙(1)

  • 黃大仙現崇山1座

九龍城(4)

  • 九龍塘新德園
  • 九龍塘律倫街2號
  • 土瓜灣晨樂大廈
  • 何文田永安臺

油尖旺(8)

  • 旺角遠東銀行旺角大廈
  • 旺角寶安大廈
  • 旺角利民大廈
  • 旺角利民大廈
  • 旺角利民大廈
  • 旺角利民大廈
  • 大角咀帝柏海灣1座
  • 大角咀帝柏海灣2座

深水埗(5)

  • 深水埗大南街119號
  • 深水埗明輝大廈
  • 深水埗石硤尾街17A-17D號
  • 石硤尾昌華新樓
  • 石硤尾石硤尾邨19座

沙田(7)

  • 大圍瑞峰花園6座
  • 沙田瀝源邨福海樓
  • 沙田廣林苑馥林閣
  • 馬鞍山耀安邨耀平樓
  • 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
  • 馬鞍山翠擁華庭3座
  • 馬鞍山曉峰灣畔4座

大埔(4)

  • 大埔福安樓
  • 大埔福安樓
  • 大埔太湖花園6座
  • 大埔淺月灣一期

荃灣(3)

  • 深井豪景花園夏蕙閣
  • 荃灣國瑞路海壩新村
  • 荃灣國瑞路海壩新村

葵青(2)

  • 葵涌葵盛東邨盛樂樓
  • 青衣青華苑華碧閣

元朗(1)

  • 天水圍天頌苑頌海閣

離島(1)

  • 大嶼山塘福村63號

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責任編輯　李志強

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