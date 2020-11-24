【新冠肺炎】第4波疫情跳舞群組增至133人確診　涉及21跳舞唱歌場所名單曝光

▲ 跳舞群組確診者曾到訪沙田的新光宴會廳。（曾耀輝攝）

本港爆發第4波新冠肺炎疫情，當中經由跳舞群組傳播的確診數字已增至133宗，衞生防護中心根據確診個案提供資料，患者曾到訪的跳舞/ 唱歌場所有21個，分布上環、灣仔、銅鑼灣、尖沙嘴、旺角等多區。

鑑於近日多宗確診個案聲稱曾到訪跳舞或唱歌場地，衞生中心強烈呼籲曾於11月1日或之後到訪上述21場地的人士，應前往醫院管理局轄下指定普通科門診診所，領取樣本收集包以收集深喉唾液樣本，盡快接受免費病毒檢測服務。中心亦呼籲市民如有病徵，應立即求醫。

跳舞群組確診個案聲稱曾到訪的跳舞/ 唱歌場所 (資料由確診個案提供)：

1. Dance Culture

銅鑼灣謝斐道 496 號金利文廣場 20 樓

2. Starlight Dance Club

灣仔駱克道 349-353 號三湘大廈 32 樓

3. Heavenly Dance

上環德輔道西 9 號 8 樓

4. Chassé

灣仔軒尼詩道 314-324 號 W SQUARE 6 樓

5. Green Apple International Dance School

將軍澳唐賢街 29 號藍塘傲地下 2B

6. Dance Concept

灣仔灣仔道 230 號佳誠大廈 7 樓

7. 新光宴會廳 (新蒲崗)

新蒲崗寧遠街 3-23 號越秀廣場 5 樓

8. 美德會

深水埗大南西街 615-617 號百福工業大廈 2 樓

9. 百樂會懷舊歌舞

尖沙咀加拿分道 25-31 號國際商業信貸銀行大廈 9 層

10. 香港明星舞蹈藝術學校

銅鑼灣謝斐道 496 號金利文廣場 6/F

11. DanzStage Dance Studio

銅鑼灣電氣道 148 號 20 樓

12. 金儷星

旺角金雞廣場 3 樓

13. More Dance Fame

灣仔謝斐道 414-424 號中望商業中心 5 樓全層

14. Shining Star Dance Studio

北角英皇道 75-83 號聯合出版大廈 22 樓全層

15. 君好宴會廳

美孚景荔徑 8 號盈暉薈 1 樓 126 號舖

16. 新光宴會廳 (沙田)

沙田大涌橋路 52 號富豪花園商場

17. 勁爆娛樂製作公司

香港仔香港仔大道 223 號利群商業大廈 27 樓

18. 世界舞蹈家演藝總會

尖沙咀山林道 18 號柏豪商業大廈 12 樓

19. 星河音樂室

尖沙咀北京道 71-77 號誠信大廈 703 室

20. Victor Yang Studio

長沙灣通州西街 1043 號通利大廈 4 樓 E 室

21. 星輝宴會廳

九龍灣啟業道 18 號啟業商場喜雙逢酒家閣樓



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責任編輯 李志強