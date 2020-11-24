【不日常路線】麥曦茵+岑珈其+張進翹帶路遊深水埗　麥導：露宿者不在是否不存在？【多圖】

▲ 麥曦茵和岑珈其受訪大談深水埗。

香港藝術中心ifva主辧的賽馬會ifva Everywhere影像嘉年華現正舉行，其中一項流動影像活動《不日常路線》由導演麥曦茵策劃，聯同岑珈其及張進翹（Manson）一同參與。

麥曦茵和岑珈其接受TOPick專訪，一起分享所見所聞，讓大家以另一方式認識深水埗。

▲ 麥曦茵與岑珈其帶記者遊歷深水埗。（梁樂欣 攝）

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異托邦客運服務開通

今年的影像嘉年華主題為「The City is the Cinema」，並將十二項影像作品以不同方式呈現於參加者眼前。

《不日常路線》活動中，麥曦茵、岑珈其和張進翹會化身成異托邦導賞員，接載參加者遊走深水埗，帶領大家觀看社區的大小角落。

《不日常路線》以大南街為起點及終點站，路經基隆街、南昌街休憩公園、海壇街及通州街臨時街市（玉石市場）。

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漫遊城市日常路線

麥導指車廂是電影載體，「這載體設有三面車窗，前方及左右兩方同為電影屏幕，參加者所觀看的是實時電影，所看見的場景及經過的人只會在那瞬間才會發生。」

她續指：「這跟我們過往認識的『看戲』有所不同，因為它是流動的，而車程也將時間及空間壓縮了。」

▲ 張進翹、岑珈其化身成異托邦導賞員。（受訪者提供）

見證深水埗變遷

珈其覺得深水埗的變化很大，「以前大多的店舖都是售賣布匹、鈕扣或舊唱片等，不過隨著近年的消費模式改變，如今都成了文青打卡熱點，開設了很多Cafe、皮革店等。」

昔日的舊區如今已翻新，麥導說：「一群人選擇多了，另一群人選擇少了。」

▲ 麥曦茵為是次活動做了不少資料搜集。（受訪者提供）

深水埗居民日常

不少深水埗的「原居民」家庭以5千多元租住一間約100呎的劏房，也有居民會以2500元租住一個太空艙。珈其說：「不論是多貴的租金，在疫情下仍然是有價有市，大家想要的是一個家。」

衣食住行都是日常生活中不可或缺的，他感慨指：「以前經過地產鋪會覺得買不起樓很合理，現在則覺得喝不起一杯咖啡很合理。」

他指出：「有咖啡店出售一個漢堡包套餐定價為$138元，而一杯咖啡則售$60元。居民因為消費不起樓下的Cafe，而需要走過兩條街去光顧負擔得起的茶餐廳。」

他謂：「食物的價格有多少是食物的本身？除了食材及人工外，很多時所付的都是租金。」

▲ 張進翹與麥曦茵事前綵排。（受訪者提供）

城市割裂差距大

南昌街休憩公園很受街坊歡迎，珈其說：「很多居民會為了慳錢慳電而到公園乘涼，他們都不捨得在家使用電器。」

活動選址於深水埗，麥導解釋：「這裏有海壇街，可輕易看見城市割裂的差距。左邊是即將落成的豪宅及一群努力推銷樓盤的經紀，右邊則是電器回收站及一些上年紀或南亞裔工作者。」

最貴的豪宅單位索價4300萬元，麥導問：「你認為是賣給誰？」麥導又問：「豪宅與回收站形成強烈對比，你認為當豪宅落成後這裏將會如何發展？」

▲ 參加者有機會成為岑珈其的座上客。（梁樂欣 攝）

原居民已「移民」

有玉石市場之稱的通州街臨時街市近年進行藝術活化，舉辦Cyberpunk等展覽活動，吸引民眾前來參與。

麥導指：「這裏過往都是露宿者的聚居點，現在他們都不在此，是否代表他們不再存在？還是其實他們正以其他方式繼續生存、生活？」

珈其說：「為何要原本住在此的人搬走？不過可能已經沒有原本了。」麥導謂：「包圍着我們的都是連鎖店，不停地說服我們要過得好、活得高尚。」

珈其說：「但很多人為了賺錢，卻連坐下來吃飯的時間也沒有。」

▲ 麥曦茵為《不日常路線》的策劃者。（梁樂欣 攝）

回程時，麥導慨嘆：「你想回到原本的地方嗎？不過原本的地方已不再是原本的。」

縱然《不日常路線》每次路經的地點相同，但只要路經的時間不同，那怕只是一秒鐘，所看見的也是新景象。

化妝（麥曦茵）：soieipmakeup

記者：梁樂欣