【新冠肺炎】再多7個歌舞場爆疫　政府指令曾訪者須於周四或之前檢測

▲ （經濟日報資料圖片）

本港踏入第四波新冠肺炎疫情，多個跳舞唱歌場所亦爆疫，至昨日歌舞群組累計已有133人染疫，追查發現再多7個跳舞唱歌場所涉疫。港府今日引用《第599J章》刊憲要求曾訪有關7間指定跳舞唱歌場所人士，須於周四(26日)或之前，接受新冠病毒檢測。

食衞局表示，本地疫情急速惡化，當中涉及各類於室內群組聚集活動的確診個案數目繼續大幅颷升，政府早於上周六(21日)首次就《第599J章》的強制檢測公告刊憲，要求曾到過14間指明跳舞場所的人士進行強制檢測；惟衞生防護中心進一步追查，發現近日部分確診個案再涉另外7間指明場所，遂再引例作出強制檢測公告。

有關指明場所如下：

君好宴會廳：香港美孚景荔徑 8 號盈暉薈1樓126號舖

勁爆娛樂製作公司：香港仔香港仔大道223號利群商業大廈 27樓

世界舞蹈家演藝總會：尖沙咀山林道18號柏豪商業大廈12樓

星河音樂室：尖沙咀北京道71-77號誠信大廈703室

Victor Yang Studio：長沙灣通州西街1043號通利大廈4樓E室

星輝宴會廳：九龍灣啟業道18號啟業商場喜雙逢酒家閣樓

發言人稱，所有於11月1日至11月23日期間，曾到過上述7間指明場所的人士，須於周四(26日)或之前透過指定途徑接受新冠病毒檢測，毋須預約，只需於26日或之前交還樣本，就獲視為已遵從強制檢測公告的規定，包括：

醫管局47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點

自行安排接受由衞生署認可私營化驗所提供的檢測

到4間社區檢測中心接受檢測服務

於7個流動採樣亭及樣本瓶派發點接受檢測服務，或索取並交回樣本瓶

於醫管局任何醫療設施，包括普通科門診診所或急症室，按照醫管局醫護指示接受檢測

受檢人士須於11月29日或之前以電話（6275 6901）、傳真（2530 5872）或電郵（ct@csb.gov.hk），向政府報告檢測結果或提交檢測報告；如已於11月20日至23日期間已進行檢測，亦獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

發言人重申，政府會繼續全力追蹤曾到過有關場所，並可能受感染人士，嚴肅跟進相關人士有否遵從檢測公告；任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款2,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁6個月。