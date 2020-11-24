【裸照風波】TVB綠葉李嘉晉被爆分手反面　模特兒前度聲稱裸照被男方放上網

▲ TVB綠葉李嘉晉疑捲入裸照風波。

曾在TVB劇集《木棘証人》演秦啟維手下的TVB綠葉李嘉晉疑涉裸照風波，今日（11月24日）有媒體爆料指，暱稱「C小姐」的模特兒聲稱，她的裸照被廣傳在各網上社交平台，更遭造謠指她賣淫。

因為「C小姐」表示，存有其裸照的紅米手機遺留前度李嘉晉家中，故此她稱聲上載有關照片者的最大嫌疑人物是李嘉晉。

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▲ TVB綠葉李嘉晉捲入捲裸風波。（取自facebook）

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聲稱疑被李嘉晉滋擾

「C小姐」稱與李嘉晉拍拖半年，因為性格不合，在去年11月分手。之後，她曾要求取回紅米手機，可是李嘉晉表示已把手機丟棄。但她後來發現，曾有人用紅米手機登入IG帳戶。

她又聲稱分手後，男方不斷纏綿。後來她已展開新戀情，某日與男友在元朗約會，李嘉晉忽然來電表示知道其行縱。

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網上流傳「C小姐」裸照

可是在今年3月，有人在社交媒體造謠造指她賣淫，此外並受大量電話騷擾。「C小姐」並曾接暱名訊息，要求她到某地方，否則把「擺你啲上去」。

「C小姐」沒有赴會，可是在10月起，她的裸照就在網上流傳。

她表示令其形象受損失去很多工作外，精神亦受到壓力，並表示已報警求助。

至於李嘉晉回應媒體稱，「C小姐」的手機、衣服確曾留在其家中，但早已全數丟棄。至於裸照事件，他是從朋友轉告得知，同時表示早沒再與「C小姐」聯絡。