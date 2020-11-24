  • 24°C
香港時間 : 20201124日 (週二) 10:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【裸照風波】TVB綠葉李嘉晉被爆分手反面　模特兒前度聲稱裸照被男方放上網

娛樂 10:03 2020/11/24

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

TVB綠葉李嘉晉疑捲入裸照風波。

曾在TVB劇集《木棘証人》演秦啟維手下的TVB綠葉李嘉晉疑涉裸照風波，今日（11月24日）有媒體爆料指，暱稱「C小姐」的模特兒聲稱，她的裸照被廣傳在各網上社交平台，更遭造謠指她賣淫。

因為「C小姐」表示，存有其裸照的紅米手機遺留前度李嘉晉家中，故此她稱聲上載有關照片者的最大嫌疑人物是李嘉晉。

【出軌男友】《使徒行者3》綠葉謝可逸偷食富婆　謝文欣大方祝福前度：仍然好感謝佢

TVB綠葉李嘉晉捲入捲裸風波。（取自facebook）

【現代韋小寶】鄧兆尊無意生育寧當繼父　一個原因不想再有第4個女友

聲稱疑被李嘉晉滋擾

「C小姐」稱與李嘉晉拍拖半年，因為性格不合，在去年11月分手。之後，她曾要求取回紅米手機，可是李嘉晉表示已把手機丟棄。但她後來發現，曾有人用紅米手機登入IG帳戶。

她又聲稱分手後，男方不斷纏綿。後來她已展開新戀情，某日與男友在元朗約會，李嘉晉忽然來電表示知道其行縱。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

網上流傳「C小姐」裸照

可是在今年3月，有人在社交媒體造謠造指她賣淫，此外並受大量電話騷擾。「C小姐」並曾接暱名訊息，要求她到某地方，否則把「擺你啲上去」。

「C小姐」沒有赴會，可是在10月起，她的裸照就在網上流傳。

她表示令其形象受損失去很多工作外，精神亦受到壓力，並表示已報警求助。

至於李嘉晉回應媒體稱，「C小姐」的手機、衣服確曾留在其家中，但早已全數丟棄。至於裸照事件，他是從朋友轉告得知，同時表示早沒再與「C小姐」聯絡。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【出軌男友】富婆方潔盈與大台綠葉謝可逸相戀　Jathy疑出廣告自抽回應戀情
14:31 2020/11/18
【出軌男友】富婆方潔盈與大台綠葉謝可逸相戀　Jathy疑出廣告自抽回應戀情
【失婚貴婦】富婆方潔盈戀大台綠葉受注目　Jathy撰文聲稱「戴夢X」曾介入婚姻
13:43 2020/11/19
【失婚貴婦】富婆方潔盈戀大台綠葉受注目　Jathy撰文聲稱「戴夢X」曾介入婚姻
【踩過界II】4月偷食人夫黎振燁被雪逾半年　朱智賢亮相台慶劇復出有望
17:30 2020/11/21
【踩過界II】4月偷食人夫黎振燁被雪逾半年　朱智賢亮相台慶劇復出有望
娛樂人物職業 演員 綠葉 電視劇 木棘証人 分手 醜聞 TVB

最高瀏覽

【使徒行者3】苗僑偉女兒苗彤拒靠父蔭入行　暖男爸爸三哥：有問題爸爸在後面
12:55 2020/11/23
【使徒行者3】苗僑偉女兒苗彤拒靠父蔭入行　暖男爸爸三哥：有問題爸爸在後面
【真情剖白】許廷鏗視牙醫工作為心靈調劑　Alfred曾因母親一句話覺不被體諒
16:48 2020/11/19
【真情剖白】許廷鏗視牙醫工作為心靈調劑　Alfred曾因母親一句話覺不被體諒
【新冠肺炎】消息：本港新增73宗確診個案
12:08 2020/11/23
【新冠肺炎】消息：本港新增73宗確診個案