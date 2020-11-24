【新冠肺炎】馬會跑馬地會所曾有4名病人到訪　今日起暫時關閉3天

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反彈，香港賽馬會跑馬地會所接獲會員通知，有4名不屬相關個案的確診病人曾於11月11日至11月19日期間，分別到訪新會所游泳池、二樓更衣室、大石鼓及八樓，及舊會所的六化郎咖啡室及嘉樂樓，跑馬地新會所及跑馬地舊會所今(24日)起暫時關閉3天。

香港賽馬會跑馬地會所表示，管理層前晚及昨日獲通知，有4宗獨立確診個案曾到訪，據初步調查指該4名病人曾分別到訪新會所的游泳池、二樓更衣室(11月19日)、大石鼓(11月19日)及八樓(試業中 — 11月15日)，以及舊會所的六化郎咖啡室及嘉樂樓(11月11日)。

發言人稱，為保障員工及顧客的健康，跑馬地新會所及跑馬地舊會所將由今日(24日)起至周四(26日)暫時關閉3天，以確定有關人士於跑馬地會所設施的行蹤，及尋找所有曾接觸確診者的顧客及員工；會所正安排曾接觸確診者的員工進行新型冠狀病毒測試，並將繼續盡快聯絡曾接觸確診者的顧客。

跑馬地會所管理層將因應疫情發展，於重開會所前採取適當行動，並據既定措施，每小時進行清潔消毒會所設施，並於每日營業時間後進行徹底清潔。

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責任編輯：陳正怡