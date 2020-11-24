【兒童不宜】帶仔女睇戲開場前播恐怖片預告　港媽投訴戲院︰會嚇親小朋友

▲ 有港媽帶子女到戲院睇戲，開場前播恐怖片預告，她投訴戲院「會嚇親小朋友」。

本港設有電影分級制度，方便市民了解電影類別及揀選適合年齡的電影。近日有港媽於社交媒體稱帶子女到戲院睇戲，開場前播放恐怖片預告，她投訴戲院「會嚇親小朋友」，結果卻惹來網民評擊，指出她帶子女觀看的電影也是IIA級，屬兒童不宜級別。

該名港媽日前於facebook群組「將軍澳主場」發帖，表示帶小朋友到戲院觀看電影《怪誕黑巫后》（The Witches），可是在電影開場前播放了日本恐怖電影《入住凶宅請敲門》的預告片，令她「當時完全呆咗」，因而掩蓋小朋友的眼睛和耳朵。

忿然向戲院投訴嚇親小朋友

港媽在電影完場後到票務處投訴，她指職員聽後感到迷惘，對方指會向經理轉達事件。她抱怨︰

睇咗咁多年戲都未遇過trailer同上映電影類別爭咁遠！播套恐怖片trailer在小朋友電影完全唔合適！希望戲院多加留意！因為真係會嚇親小朋友！

帖文引來不少網民迴響，可是大多都是批評港媽，港媽其後刪除帖文。有網民再把她的帖文轉發，同樣引起討論。有網民認為港媽無理取鬧，表示「你呢個怪獸家長仲恐怖過個預告片」、「咁驚就咪帶小朋友入戲院啦」。

觀看IIA級兒童不宜電影

網民直指港媽帶子女觀看IIA級電影《怪誕黑巫后》，屬兒童不宜級別，批評她「The Witches都好恐怖，又帶小朋友去睇」，並建議她「唔想睇預告片就遲啲入場」。此外，有網民揶揄她「呢個世界好危險，都係塞返個小朋友入肚安全啲」、「其實戲院啲音響咁勁都會嚇親小朋友，不如你返屋企等買碟啦」、「吓吓投訴人，包場囉」。

根據香港法例第392章《電影檢查條例》，香港電影分級制度主要依據觀眾年齡限制劃分為I、II、III三級，第II級再細分為IIA（兒童不宜) 及IIB（青少年及兒童不宜）兩個級別；第I及II級屬勸諭性質，並無法定年齡限制；IIA或IIB級的影片則鼓勵家長陪同及指導子女觀看。第III級最為嚴格，不能售票予18歲或以下人士進入電影院觀看，法例容許驗票員檢查入場者的身份證。

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責任編輯︰王明芳