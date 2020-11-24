  • 26°C
香港時間 : 20201124日 (二) 12:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兒童不宜】帶仔女睇戲開場前播恐怖片預告　港媽投訴戲院︰會嚇親小朋友

親子 10:29 2020/11/24

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

有港媽帶子女到戲院睇戲，開場前播恐怖片預告，她投訴戲院「會嚇親小朋友」。

本港設有電影分級制度，方便市民了解電影類別及揀選適合年齡的電影。近日有港媽於社交媒體稱帶子女到戲院睇戲，開場前播放恐怖片預告，她投訴戲院「會嚇親小朋友」，結果卻惹來網民評擊，指出她帶子女觀看的電影也是IIA級，屬兒童不宜級別。

該名港媽日前於facebook群組「將軍澳主場」發帖，表示帶小朋友到戲院觀看電影《怪誕黑巫后》（The Witches），可是在電影開場前播放了日本恐怖電影《入住凶宅請敲門》的預告片，令她「當時完全呆咗」，因而掩蓋小朋友的眼睛和耳朵。

忿然向戲院投訴嚇親小朋友

港媽在電影完場後到票務處投訴，她指職員聽後感到迷惘，對方指會向經理轉達事件。她抱怨︰

睇咗咁多年戲都未遇過trailer同上映電影類別爭咁遠！播套恐怖片trailer在小朋友電影完全唔合適！希望戲院多加留意！因為真係會嚇親小朋友！

帖文引來不少網民迴響，可是大多都是批評港媽，港媽其後刪除帖文。有網民再把她的帖文轉發，同樣引起討論。有網民認為港媽無理取鬧，表示「你呢個怪獸家長仲恐怖過個預告片」、「咁驚就咪帶小朋友入戲院啦」。

觀看IIA級兒童不宜電影

網民直指港媽帶子女觀看IIA級電影《怪誕黑巫后》，屬兒童不宜級別，批評她「The Witches都好恐怖，又帶小朋友去睇」，並建議她「唔想睇預告片就遲啲入場」。此外，有網民揶揄她「呢個世界好危險，都係塞返個小朋友入肚安全啲」、「其實戲院啲音響咁勁都會嚇親小朋友，不如你返屋企等買碟啦」、「吓吓投訴人，包場囉」。

根據香港法例第392章《電影檢查條例》，香港電影分級制度主要依據觀眾年齡限制劃分為I、II、III三級，第II級再細分為IIA（兒童不宜) 及IIB（青少年及兒童不宜）兩個級別；第I及II級屬勸諭性質，並無法定年齡限制；IIA或IIB級的影片則鼓勵家長陪同及指導子女觀看。第III級最為嚴格，不能售票予18歲或以下人士進入電影院觀看，法例容許驗票員檢查入場者的身份證。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳

相關文章

【流感高峰】上呼吸道感染爆發學校取消茶點生日會　港媽群組呻︰仔女會好失望
10:13 2020/11/20
【流感高峰】上呼吸道感染爆發學校取消茶點生日會　港媽群組呻︰仔女會好失望
【怪獸家長】台兒科醫生看腸病毒患者後即洗手　玻璃心家長投訴： 一直洗手消毒讓我很受傷
12:44 2020/11/20
【怪獸家長】台兒科醫生看腸病毒患者後即洗手　玻璃心家長投訴： 一直洗手消毒讓我很受傷
【防疫鬆懈】戲院重開不准飲食　港媽違規帶女兒睇戲食爆谷口罩放扶手
13:56 2020/05/25
【防疫鬆懈】戲院重開不准飲食　港媽違規帶女兒睇戲食爆谷口罩放扶手
家庭教育 怪獸家長 網絡熱話 育兒心得 電影 電影院 恐怖片 將軍澳 Facebook群組

最高瀏覽

【使徒行者3】苗僑偉女兒苗彤拒靠父蔭入行　暖男爸爸三哥：有問題爸爸在後面
12:55 2020/11/23
【使徒行者3】苗僑偉女兒苗彤拒靠父蔭入行　暖男爸爸三哥：有問題爸爸在後面
【真情剖白】許廷鏗視牙醫工作為心靈調劑　Alfred曾因母親一句話覺不被體諒
16:48 2020/11/19
【真情剖白】許廷鏗視牙醫工作為心靈調劑　Alfred曾因母親一句話覺不被體諒
【新冠肺炎】消息：本港新增73宗確診個案
12:08 2020/11/23
【新冠肺炎】消息：本港新增73宗確診個案